25 novembre, Collecorvino pensa alla salute delle donne contro ogni forma di violenza

Contrastare la violenza sulle donne, significa per il Comune di Collecorvino anche sollevarle nei momenti di dolore attraverso il dialogo e aiutarle fisicamente con la prevenzione: ecco perché per il 25 novembre, Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il sindaco Paolo D'Amico (foto), con la collaborazione dell'assessore alla cultura Moira D'Agostino e il contributo della Farmacia Comunale, ha pensato a un evento speciale all'insegna della salute.

Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 infatti, la Farmacia Comunale di Collecorvino (via Principe di Piemonte) con il patrocinio del Comune organizza un pomeriggio di prevenzione per il tumore al seno, sarà proprio una dottoressa del reparto di senologia di Ortona, che effettuerà un primo controllo totalmente gratuito a tutte le donne che lo vorranno.

"Pensiamo all'eliminazione di qualsiasi forma di violenza sulle donne per questa giornata ormai diventata simbolo assoluto della tutela della donna, con la speranza che il messaggio possa avere valore per ogni giorno dell'anno - interviene il sindaco D'Amico - Spingiamo alla denuncia del carnefice, un po' come accade per la malattia dove è importante il pronto intervento almeno quanto la prevenzione che vogliamo favorire, e la Simoncini ne sarà portavoce".

Fiera del suo traguardo al Premio Letterario Giornalistico Nadia Toffa, Raffaella Simoncini continua a parlare della propria esperienza personale racchiusa nel romanzo "Bulky" della Neo Edizioni dove racconta della malattia e dell'amicizia tra due donne accomunate da una stanza d'ospedale e dalla presa di coscienza di voler cambiare la propria vita della fatta di dolore, paure ma anche speranza. E alle 18.30 del 25 novembre in sala consiliare (via Massimo D'Antona) se ne parlerà con il sindaco, l'assessore alla cultura, l'editore Francesco Coscioni, lo stesso team impegnato nello screening. Modera la giornalista Alessandra Renzetti. Come ti ha cambiata scrivere un libro in cui parli della tua esperienza di malattia? A questa domanda, la Simoncini risponde così:

"Posso dire che scriverne mi ha permesso di prendere coscienza del tutto: la malattia non ha una vita a sé stante, ma è in costante dialogo con la quotidianità. Sono entrata in contatto con il mio corpo, e ho potuto capire come sia doveroso compiere dei gesti amorevoli verso sé stessi, ogni giorno. Sono molto felice che il 25 novembre in occasione della presentazione di "Bulky" sarà possibile usufruire di uno screening gratuito per il tumore al seno: la prevenzione è un gesto di rispetto e gentilezza, di cui non bisogna avere paura. La salvezza è dietro l'angolo: la prevenzione è cura nei confronti del proprio corpo, quella stessa cura alla base dell'amore e della vita stessa, accade lo stesso per le donne che denunciano chi le maltratta".

Traendo ispirazione dal proprio vissuto, Raffaella Simoncini racconta di due destini che, loro malgrado, si intrecciano in un presente senza più certezze. E lo fa con un romanzo in cui questo presente diventa un fondale inesplorato da scandagliare per raggiungere la superficie e riuscire a scivolare via, come gli origami di carta che la protagonista faceva con sua nonna da bambina. L'ingresso all'evento è gratuito. Per prenotare la consulenza bisogna chiamare il numero 085.8207110. Sui social @raffaellasimoncini. Per info è possibile visitare anche le pagine della casa editrice alla voce @neoedizioni.