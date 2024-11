Pomilio Blumm conquista un doppio riconoscimento e lancia una nuova sfida imprenditoriale

Pomilio Blumm ha ottenuto un doppio riconoscimento per il suo percorso di crescita e innovazione in due prestigiose classifiche appena pubblicate sui giornali. Da un lato, è stata premiata come una dei "Leader della Crescita" dal quotidiano Il Sole 24 Ore realizzato in collaborazione con Statista (istituto tedesco leader nella certificazione dei dati economici); dall’altro, è stata inserita nella graduatoria "Campioni della Crescita 2025" uscita su Repubblica Affari & Finanza, consolidando così il suo ruolo di azienda trainante nel settore della comunicazione istituzionale e dell’innovazione. I riconoscimenti de Il Sole 24 Ore e Repubblica Affari & Finanza si aggiungono a quello ottenuto a settembre da Intesa Sanpaolo che ha inserito Pomilio Blumm tra le 150 "Imprese vincenti" di tutta Italia.

Questi successi arrivano in un momento di grande espansione per la società: oltre alla crescita in doppia cifra prevista per il prossimo biennio, è stato lanciato il "Pomilio Blumm Club", una nuova unit aziendale dedicata agli ambasciatori dell'eccellenza imprenditoriale a livello internazionale. Il club vuol essere un punto di riferimento per le realtà che rappresentano la qualità e il prestigio dei prodotti italiani, valorizzandone la storia e la rilevanza a livello globale.

«Siamo narratori», spiega Franco Pomilio, presidente della società di comunicazione, «e abbiamo compreso che sono necessari nuovi progetti di racconto dei valori aziendali, con strumenti di analisi sempre più avanzati. Per questo coi nostri centri di ricerca collaboriamo costantemente con le migliori università internazionali, per produrre un patrimonio di intangibles – asset immateriali come il marchio, il know-how, la reputazione e il capitale umano – significativo e distintivo».

Questa nuova avventura si collega idealmente al progetto beIT sul quale il Governo italiano aveva affidato una campagna promozionale da 40 milioni di euro a Pomilio Blumm, culminata in un video esclusivo col testo scritto da Giorgio Armani, lo stilista che ha saputo celebrare l’eleganza e l’unicità dei valori italiani nel mondo. Forte anche dell’esperienza maturata col progetto beIT, Pomilio Blumm ora si impegna nella narrazione dei valori di importanti brand italiani. Tra questi, spicca il Gruppo De Cecco, terzo produttore mondiale di pasta, che ha scelto l’agenzia per promuovere la propria immagine e la qualità dei suoi prodotti nel panorama internazionale attraverso un testimonial d'eccezione come Jannik Sinner, il tennista numero uno al mondo.

«La gestione degli intangibles è strategica per le aziende - aggiunge Franco Pomilio - come abbiamo imparato da un guru internazionale come il professor Baruch Lev. Abbiamo introdotto e implementato nuove pratiche per misurare e valorizzare questi asset immateriali, rendendo il capitale intellettuale un indicatore chiave delle performance future dell'impresa».