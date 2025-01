Successo a Montesilvano per il Concerto del Nuovo Anno [FOTO]

“Il Concerto del Nuovo Anno si conferma un successo strepitoso. Ieri sera, più di mille persone hanno vissuto un'esperienza indimenticabile, un viaggio musicale che ci ha trasportati tra le note dei più grandi compositori. Sono molto orgoglioso di aver offerto uno spettacolo così emozionante, che ha confermato il successo crescente del nostro Capodanno musicale. Un evento che, anno dopo anno, si consolida come un appuntamento fisso nel cuore dei montesilvanesi e non solo”. Così sui social il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis.

“Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa serata: il maestro Gianni Scannella, l'orchestra sinfonica Duchi D'acquaviva di Atri coadiuvata dalla direzione artistica di Algino Battistini il maestro Nataliya Gonchak i solisti straordinari Sara Rossini e Riccardo Della Sciucca, la star di Ballando con le stelle Veera Kinnunen e i ballerini, le presentatrici della serata Grazia Di Dio e Mariella Orlando e tutti i collaboratori che hanno lavorato con passione e professionalità”, aggiunge De Martinis.

E non finisce qui: “Un ringraziamento speciale - scrive ancora il sindaco - va ad Angelo Fabbrini, un'eccellenza musicale abruzzese, a cui abbiamo voluto rendere omaggio per il suo straordinario contributo alla cultura. E a Maurizio Pollini, un pianista leggendario, a cui la giovane pianista Sara Giannone ha dedicato un toccante omaggio, suonando uno studio di Chopin. Ma le sorprese non finiscono qui. Durante la serata, abbiamo presentato un progetto ambizioso: la realizzazione di un auditorium all'interno del Pala Dean Martin. Un sogno che vogliamo trasformare in realtà, per fare di Montesilvano una città sempre più ricca di cultura e di opportunità per i nostri giovani”.

FOTO DI STEFANO CELIBERTI