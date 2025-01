Presentato il progetto Movi.menteLab: Benessere Creativo per la Terza Età

Ieri, 5 gennaio, presso la sede di Autismo Abruzzo Onlus in via Vittorio Colonna, si è tenuta la presentazione del progetto "Movi.menteLab", promosso dall’associazione Spazio Donna Abruzzo. L’iniziativa ha come obiettivo principale il contrasto all'isolamento sociale e al declino cognitivo delle persone anziane, considerate un patrimonio umano fondamentale per la comunità.

Questo concetto è stato enfatizzato dall’assessore alle pari opportunità, alla Terza Età e all’Istruzione, Avvocato Valeria Toppetti, che ha sottolineato come gli anziani, con la loro esperienza di vita e il loro interiore bagaglio personale costruito nel tempo, rappresentino un pilastro importante nelle famiglie, nel ruolo di nonni.

L’assessore Toppetti, insieme al sindaco Carlo Masci, hanno espresso il proprio sostegno al progetto, lodando la rete inclusiva creata tra le tre associazioni unite in un unico spazio: Autismo Abruzzo Onlus, Spazio Donna Abruzzo e Profumo di Scena, le quali interagiranno tra loro, creando opportunita' espressive e creative, date anche dalla presenza e maestria dell'attrice regista Rossella Mattioli, dell'associazione Profumi di Scena.



Le ideatrici del progetto Movi.menteLab, Pina Pasetti, referente dell’area benessere dell'associazione Spazio Donna Abruzzo, e la dottoressa Concetta Di Giacomoandrea, hanno presentato le diverse attività che si svolgeranno all'interno dello spazio Movi.mentelab, sottolineando che queste sono pensate per favorire il benessere e la socializzazione dell'eta' d'oro, e comprendono attività ludiche, creative, musicali e artistiche il quale obiettivo è quello di stimolare un processo di curiosità e apprendimento continuo, elementi considerati oggi dal mondo scientifico, fondamentali per prevenire l'invecchiamento e declino cognitivo.



“La nostra proposta hanno ribadito, è innovativa nella sua modalità di attuazione, in quanto tiene conto della storia personale, del ruolo lavorativo ricoperto nella vita, delle attitudini, passioni e dei talenti di ciascun partecipante,” evidenziando l'importanza di rispettare le singole caratteristiche per massimizzare la stimolazione del potenziale di ogni singolo individuo.

La presentazione si è conclusa con una tombolata e una merenda, apprezzata da tutti i presenti, e con i premi offerti dai partner: Centro Benessere Bibi Pescara, MaD Academy Scuola di Mindful Coaching Pescara, e Dott. Nicola Chiulli. Tutte le informazioni sul progetto Movi.mentelab, possono essere visitate attraverso il sito dell'associazione e canali social.