Il LunedÃ¬ del Delfino

Evidentemente c’è qualcuno che è stato cattivo durante lo scorso anno, perché la Befana ha portato solo il carbone al Delfino, malamente naufragato in quel di Sassari ieri pomeriggio.

L’1-0 finale va anche stretto alla Torres che ha sciupato parecchie occasioni nel corso del match, al contrario dei biancazzurri, tanto spuntati quanto sterili sotto porta. Da ormai diverse partite le carenze della Rosa, mascherate nella prima parte di stagione dalla cosiddetta magia di Silvio Baldini, sono venute tutte a galla. A prescindere dai risultati di oggi pomeriggio, con Virtus Entella e Ternana nettamente favorite nelle loro rispettive gare casalinghe contro avversarie alla portata, il trend del Pescara è ormai negativo da un mese e mezzo, ovvero da quando il Pineto sbancò l’Adriatico a fine novembre, mettendo per la prima volta chiaramente in evidenza quanto il serbatoio di Brosco e compagni fosse già in riserva.

A questo punto, vista la forte competitività delle due rivali, ma attenzione anche a non sottovalutare questa Torres, gli eventuali innesti del mercato di riparazione potrebbero non essere sufficienti a recuperare il gap tecnico che si è palesato.

Baldini continua a dichiararsi fiducioso e ad elogiare i suoi ragazzi per non aver mangiato pandori e panettoni durante le festività, ma sa bene, benché non possa dirlo pubblicamente, che ci vorrebbero altre quintalate di magia per raggiungere l’agognato obiettivo della promozione, perché la sua squadra non è così attrezzata come lui e qualcun altro hanno voluto farci credere fino a poche settimane or sono.

Questa serie C è ormai un labirinto da cui non sembra esserci via d’uscita, una sopravvivenza vegetativa che la piazza non potrà mai accettare. I tifosi stanno seguendo la squadra con una passione e un calore che da soli meriterebbero ben altra categoria, ma non sono ripagati dai risultati. Un incubo senza fine iniziato dall’abbandono di De Cecco, di cui all’epoca nessuno si rese conto.

La prossima gara vedrà il Delfino di scena all’Adriatico, per la prima casalinga del nuovo anno, contro il Rimini. Fischio d’inizio sabato 11 gennaio alle ore 17:30.