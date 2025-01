“Colori e parole”, evento con l’artista e pittore Lucio Morelli

Sabato 1° febbraio alle ore 18, nella sede dell’associazione culturale ‘Amare Pescara’ di Piacentino D’Ostilio, in via Malagrida, si terrà l’evento “Colori e parole (dal microcosmo al macrocosmo)” con l’artista e pittore Lucio Morelli. Moderano la dottoressa Assunta Di Basilico, presidente dell'associazione “Essere Oltre”, e la professoressa Annalisa Potenza, fondatrice del movimento culturale “Creazionismo per una nuova era”. Intervengono i seguenti autori: Miriam Giuliani, Alberto La Morgia, Giulia Di Giampaolo, Francesco Di Rocco, Giulia Madonna, Carlo Di Carlo, Marco Perletta e Laura D’Intino. Riprese di Giancarlo Ranieri.

Scrive Annalisa Potenza: “Lucio Morelli parlerà, attraverso alcune sue opere, della propria arte e dei motivi che lo hanno indotto a dipingere, sin da ragazzo, universi e pianeti, della relazione armoniosa tra il microcosmo e il macrocosmo, di alcuni concetti di metafisica e dell’importanza della pace e della solidarietà. La pittura di Lucio Morelli ha la capacità di trasportarci in una dimensione che va oltre il piano terreno, oltre le barriere, i confini, il tempo e lo spazio, oltre ogni limite”.

E ancora: “Una pittura cosmica, universale e luminosa, in cui la mente e il cuore viaggiano nell’infinità di galassie, stelle e pianeti fino a librarsi nel cielo color rosso arancione dell’opera “Vita nel nuovo mondo” oppure nel cielo verde di “Astronavi su crateri”; lo sguardo si inebria della meravigliosa visione delle stelle, per poi andare ancora oltre, là dove la materia si tramuta in pura energia spirituale che si tinge di colori simili a quelli dell’arcobaleno come in “Lives in the rainbow”; colori che delicatamente ci accarezzano e ricordano la nostra vera natura, divina e immortale, partecipe dell’armoniosa sintesi tra il micro e il macrocosmo, tra la materia e lo spirito, tra la ragione e il sentimento, tra la luce e l’ombra”.

Infine Potenza conclude: “Ogni immagine, ogni forma emana quel sentimento di amicizia e fratellanza universale che accomuna tutte le creature viventi del nostro e degli altri universi; una consapevolezza che Lucio Morelli porta nel cuore sin da quando è nato e che, già a partire dai suoi quindici anni, riesce ad esprimere mirabilmente sulla tela, mediante il colore e le vernici, oppure con forme simili a stelle marine, per fare dono al nostro mondo di un messaggio di amore e di pace, un intenso e profondo raggio di Luce che attraversa tutte le dimensioni, illumina e scalda ogni cuore”.