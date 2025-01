Moscufo, il consigliere comunale Angelo Cardone entra nella Lega

“Il consigliere al Comune di Moscufo Angelo Cardone entra nella Lega e assume anche la guida del coordinamento cittadino”. Ad annunciarlo, il segretario provinciale Emanuele Evangelista.

“Cardone - sottolinea Evangelista - è un amministratore con esperienza e con una forza emotiva e volontà d'animo sempre molto apprezzate dai suoi concittadini e da oggi ha deciso di metterle a disposizione anche della nostra comunità politica. Di ciò lo ringraziamo perché ci aiuterà a crescere ancora. Non è il primo consigliere comunale che fa questa scelta. A novembre c’è stato già l’ingresso nel partito del consigliere di Loreto Aprutino Rocco D’Amico. Tutto questo non può che riempirci di soddisfazione. E’ la dimostrazione che la Lega si rafforza ed è attrattiva per tutti coloro che vogliono dare il loro contributo nel portare avanti il lavoro in favore del territorio e per costruire un partito sempre più inclusivo, radicato e soprattutto attento alle esigenze dei cittadini”.

“Un partito - sottolinea il coordinatore regionale Vincenzo D’Incecco - capace di offrire buongoverno in tutte le realtà, con persone in grado di fare la differenza sul piano dei contenuti. Al consigliere Cardone i migliori auguri di buon lavoro da tutta la comunità della Lega”.