A Pescara una "Lettera per Amore" contro la solitudine a San Valentino

Sperimentato dal 2014, ma presentato ufficialmente per la prima volta a Pescara il 14 Febbraio 2019, con l'ospitata in luoghi strategici della città dello scrittore e sceneggiatore abruzzese Peppe Millanta, torna anche per il San Valentino 2025, "Lettera per Amore – Cerchiamo le parole", un progetto che nella sua semplicità nasce dall'idea di comunicare l'amore: ai più, potrebbe sembrare scontato, però richiede coraggio occupare una sedia vuota, guardare negli occhi uno scrittore e parlargli d’amore, ed oggi più che mai visto che gli occhi sono rivolti per lo più verso schermi e ci si nasconde dietro i social anche per parlare di sentimenti.

Il 14 febbraio quindi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 20 nel bar AlTredici (in via Roma 13) basteranno un tavolo, dei fogli, una penna e due sedie, una di fronte all’altra: su di una siederà lo scrittore e poeta Gianfranco Di Fiore, candidato al Premio Strega 2023 con il suo "L'amore inutile"(Wojtec), sull’altra chi vuole raccontarsi attraverso l'amore nelle sue diverse forme.

Come spiega l'ideatrice del progetto e del team Forum Fra, la sociologa Giovanna Romano, presidentessa dell'Associazione culturale Hub - C, "Lettera per Amore è nato in una notte di febbraio, stavo leggendo un libro che mi aveva regalato una mia collega di allora per il mio compleanno 'C'eravamo tanto amati' di Elena Del Drago, ed il giorno dopo mi venne questa idea, ossia quella di far scrivere delle lettere per amore ad un poeta per delle persone, mettere al servizio delle persone la penna e le belle parole di chi fa della scrittura il suo lavoro. Quello che inizialmente era solo un esperimento poi è diventato un progetto da ripetere annualmente per viverne le emozioni in un giorno speciale".

Lo scrittore, per l'edizione 2025 appunto Di Fiore, accoglierà “l’altro”, lo ascolterà, darà corpo alle sue emozioni, restituendo parole scritte. Il cuore del progetto vive nella relazione empatica tra due persone che non sanno nulla l’uno dell’altro ma che hanno voglia di dirsi molte cose. E’ da questo incontro che nasce la lettera: pensata, costruita e scritta insieme. La presenza della telecamera sancisce questa relazione e immerge in un universo semantico condiviso, quell’insieme di luoghi comuni all’interno dei quali gli uomini si scambiano continuamente le loro esperienze e le emozioni da individuali diventano collettive. Contestualmente ci saranno anche le illustrazioni che verranno realizzate da Lorenza Proia.

Lettera per Amore 2025 esplora l’amore attraverso due generazioni: giovani e anziani, ecco perchè quest’anno nasce dalla collaborazione con i giovani del team del Forum Fra, segnando un traguardo importante nel loro percorso di empowerment. Gli output emersi dal lavoro del Team sono la crescente solitudine che colpisce la loro generazione e l'importanza dei nonni nella loro vita.

Quali sono gli obiettivi del progetto? Combattere la solitudine e costruire nuovi ponti superando la paura, favorire le relazioni e l'evoluzione una società più inclusiva a fronte di dati non confortanti: nel 2024 il 50% dei giovani riporta un aumento della

solitudine post-pandemia secondo la Società Italiana di Psicologia; nel 2023 il 45% dei 18-29enni si sente spesso solo più nelle aree urbane per Fondazione Cariplo; nel 2022 il 40% dei giovani adulti sperimenta la solitudine secondo l'Università Cattolica e nel 2021 il 30% dei 18-34enni si sente solo o isolato per l'ISTAT.

Ecco perché i giovani, inclusi i ragazzi del Forum, siederanno singolarmente davanti allo scrittore, esprimendo le loro emozioni, paure, sogni e speranze sull'amore nel presente. Gli anziani, condivideranno con lo scrittore i loro ricordi, trasmettendo il ricco patrimonio delle loro esperienze di un tempo in cui l'amore si viveva diversamente.

Questo dialogo- confronto continuo verrà documentato fino alla restituzione che avverrà presso la Scuola Macondo di Pescara (in data da stabilire): qui i partecipanti avranno l'opportunità di riflettere insieme al regista, al fotografo e allo scrittore sui temi dell'amore esplorati nel progetto.

L'intento è quello di catalizzare un dialogo profondo, in cui ogni individuo diventa potenziale agente di trasformazione per l'altro, cosicché, la restituzione trasformi l'amore in una pratica sociale tangibile, capace di rafforzare l'identità individuale e quella collettiva.

Il progetto è in collaborazione con AlTredici e Scuola Macondo fondata da Peppe Millanta, si ringrazia, per aver creduto in "Lettera per Amore", Oltrematica e Lupo Gioielli.