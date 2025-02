Quotazione in Borsa come leva strategica per la crescita, se ne parla a Pescara

La quotazione in borsa non è più un'opzione riservata solo alle grandi aziende: negli ultimi decenni, è diventata una leva strategica anche per le imprese di medie e piccole dimensioni che puntano alla crescita, all’innovazione e all’attrazione di capitali. Uno dei principali vantaggi è l’accesso a nuove risorse finanziarie, fondamentali per accelerare l’espansione, investire in ricerca e sviluppo e cogliere opportunità di fusione e acquisizione. Il capitale raccolto attraverso il mercato azionario diventa il carburante per spingere l’azienda verso nuovi traguardi, migliorare l’efficienza e consolidare la propria solidità finanziaria.

Ma non si tratta solo di finanza: la quotazione rafforza anche la reputazione e la visibilità sul mercato. Vista la centralità di questi temi per lo sviluppo del territorio, delle imprese e dell’occupazione, domani, 11 febbraio, alle ore 17 nella sede associativa di via Raiale 110/bis, si terrà l'evento "Le opportunità della quotazione in borsa", organizzato da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Un incontro rivolto a imprenditori e professionisti interessati a esplorare le potenzialità offerte dalla quotazione in borsa per finanziare la crescita aziendale.

Aprirà i lavori Camillo Volpe, componente del Consiglio di Presidenza di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, che nel presentare il convegno sottolinea la necessità di strumenti finanziari innovativi per sostenere la crescita e la competitività delle imprese: “Nel 2024 il credito alle imprese in Abruzzo ha registrato una contrazione significativa. Questa tendenza è confermata dalla Banca d'Italia, che nel suo aggiornamento congiunturale di novembre 2024 ha evidenziato una continua diminuzione dei prestiti alle imprese nella regione. Oltre a promuovere un ambiente normativo stabile e prevedibile, essenziale per la fiducia delle imprese nel sistema economico e finanziario italiano e regionale, come Confindustria siamo vogliamo sottolineare la necessità di nuove iniziative per aumentare la patrimonializzazione delle aziende e facilitare l'accesso a canali alternativi al credito bancario”.

A seguire Francesco D’Antonio – Responsabile Corporate Finance, Integrae SIM S.p.A. illustrerà i vantaggi della quotazione in borsa, supportando la presentazione con evidenze empiriche e dati concreti; Luca Lo Po’ – Partner, DWF LLP approfondirà gli aspetti organizzativi e societari legati al processo di quotazione, fornendo una panoramica sulle strutture aziendali necessarie per affrontare questo percorso. Con Andrea Tancredi – Partner, STS Deloitte e Giorgio Piccinini – Senior Manager, STS Deloitte si parlerà poi dei benefici fiscali associati alla quotazione in borsa, evidenziando le opportunità di ottimizzazione fiscale per le imprese.

Samuele Lupidii – presidente del consiglio di amministrazione di Integra Finance si concentrerà sull’importanza di un solido piano industriale come elemento chiave per una quotazione di successo, condividendo anche strategie operative: “La quotazione in borsa – sottolinea - comporta un processo di rafforzamento della governance aziendale. L’adozione di pratiche di trasparenza, la definizione di strutture di controllo interno e la comunicazione costante con il mercato rappresentano elementi fondamentali che, a lungo termine, contribuiscono a una gestione più efficiente e responsabile dell’impresa. Tale approccio non solo migliora la qualità delle decisioni strategiche, ma incrementa anche la fiducia degli stakeholder, rafforzando il posizionamento competitivo dell’azienda”.

Roberta Laveneziana – Account Manager, Borsa Italiana Euronext Group fornirà poi una testimonianza diretta delle sfide e dei successi riscontrati da un'azienda durante il processo di quotazione. Il tutto sarà moderato da Roberto Riccardi, giornalista e professore universitario, che guiderà le discussioni, facilitando il dialogo tra i relatori e il pubblico. L’appuntamento è quindi una vera opportunità che l’Associazione degli imprenditori offre gratuitamente al territorio per approfondire come la quotazione in borsa possa rappresentare una leva strategica per la crescita e la competitività delle imprese.

Nella foto Samuele Lupidii, presidente del consiglio di amministrazione di Integra Finance