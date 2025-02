Dental Future, gli studenti del Di Marzio-Michetti incontrano le associazioni per parlare di Odontotecnica

L’Ipsias Di Marzio-Michetti di Pescara continua a coltivare occasioni di incontro fattivo e formativo fra la scuola e il mondo delle professioni: lo scorso venerdì 7 febbraio, nell’Aula Magna dell’Istituto, si è tenuto infatti il convegno Dental Future. L’incontro ha visto protagonisti gli studenti e le associazioni odontotecniche, dando vita a una discussione sulle concrete prospettive lavorative in un settore alle prese con le sfide del ricambio generazionale.

“Ancora una volta il nostro Istituto si è reso protagonista di un confronto produttivo con il mondo delle professioni – spiega la dirigente scolastica Maria Antonella Ascani – ponendo l’accento sulla necessità, da parte dei nostri alunni, di poter effettuare scelte consapevoli per il proprio futuro. Il nostro obiettivo, infatti, è da sempre quello di offrire ai ragazzi forme di collaborazione efficaci e soprattutto concrete, che possano realmente favorire il passaggio verso il mondo del lavoro”.

All’evento hanno preso parte il Presidente nazionale di Federodontotecnica, Gabriele Barbarossa, il Coordinatore Regionale FO Abruzzo Antonio Nobilio, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Pescara Valeria Toppetti , il Presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Paolo Cacciagrano, il presidente di CNA SNO Abruzzo Gilberto De Donatis e i rappresentanti di Studi odontotecnici e Associazioni come Teglanum e Ruthinium. Il convegno, inoltre, ha visto l’intervento di relatori di alto profilo, ossia gli Odontotecnici Ciro Simonetti, Mattia Furlanetto e Alessandro Ciaramicoli, quest’ultimo ex alunno dell’IPSIAS Di Marzio-Michetti.

Gli studenti dell’Istituto pescarese, coadiuvati dal gruppo docenti dell’Indirizzo Odontotecnico, hanno animato l’incontro non solo offrendo spunti e domande per un’interessante Tavola rotonda incentrata sul futuro della professione, ma anche raccontando l e loro esperienze di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) in Italia e all’estero.