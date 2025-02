Atti vandalici in due parchi, Orta: "Serve collaborazione di tutti per custodire le aree pubbliche"

Il parco dello sport di via Passolanciano e il parco Mimmo Morelli di via Acquacorrente non sono stati abbandonati a se stessi dall'assessorato al Verde del Comune, che è competente, e nemmeno da Pescara Multiservice, ma sono stati entrambi oggetto di atti di vandalismo, per cui vanno predisposte ed effettuate le necessarie riparazioni affinché tornino completamente fruibili da parte dei cittadini, giovani e meno giovani. I danni registrati sono di vario tipo, dice l'assessore competente Cristian Orta, che indica una lunga serie di problemi provocati alle strutture: reti bucate, manto erboso sintetico del campo danneggiato, porte/recinzioni rotte, vetri in frantumi, grondaie staccate, imbrattamenti.

"C'è qualcuno che si diverte così, a danneggiare strutture pubbliche, pagate da tutti i cittadini e che ora andranno riparate sempre a carico della collettività", dice Orta. "Condanno fermamente questo tipo di comportamenti che vanno a discapito di tanti giovani che vogliono divertirsi in maniera sana nelle aree pubbliche della città e invece le trovano danneggiate in maniera pesante. Pescara Multiservice si occuperà di intervenire per quanto di sua competenza e il mio assessorato farà il resto ma è ovvio che se per distruggere bastano pochi secondi, per riparare serve un tempo decisamente più lungo, perché va seguita una procedura amministrativa che non è propriamente istantanea. Chiedo a tutti una maggiore collaborazione, per la tutela delle nostre aree verdi, che vanno conservate nel migliore dei modi da chiunque le frequenti".