Davide Luciani parla di "La verità non esiste" nella sala consiliare del Comune

Sabato 15 febbraio, nella sala consiliare del Comune, l'autore pescarese Davide Luciani presenterà il suo romanzo d'esordio, "La verità non esiste", edito da Entheos Edizioni. L'incontro si terrà dalle 16 alle 18 e sarà moderato dalla giornalista Mila Cantagallo. A seguire, l'autore si fermerà per dialogare con i lettori per il classico firma copie. Abruzzese classe 1982, Davide Luciani è un giornalista abruzzese esperto in Seo Web Marketing, da sempre appassionato di gialli. Con il suo romanzo di esordio “La verità non esiste”, nel 2024 ha vinto il concorso letterario a tema poliziesco “È un vero mistero”.

Il romanzo, ambientato a Pescara, è un giallo che prende spunto dal meccanismo del mistery classico di stampo anglo-americano, con un pizzico di tinte noir. La storia segue le vicende di un brillante investigatore dilettante italo-inglese, che collabora con la polizia su un complicato caso apparentemente privo di indizi. Parallelamente, si trova a fare i conti con una vecchia storia personale che lo porta a indagare sul suo vecchio gruppo di amici. A complicare ulteriormente le cose interviene un omicidio che mescola ulteriormente le carte.

Ogni scoperta conduce a nuovi misteri, in un intreccio che tiene con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. Il claim del romanzo, “Un’indagine in cui ogni cosa è diversa da come appare e ogni scoperta porta a un nuovo mistero”, racchiude perfettamente lo spirito di questo libro, che esplora temi come la manipolazione della verità, la violenza di genere, le relazioni umane e i segreti sepolti. L'ingresso dell'evento è libero e aperto a tutti.