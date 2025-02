Mimmo Muolo per il secondo appuntamento del Pescara urban festival

Secondo appuntamento per il Pescara urban festival, la kermesse culturale ideata e diretta dal critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone: sabato 22 febbraio alle 17, nella sala della parrocchia di Sant'Andrea, verrà presentato il libro “Ribellarsi alla notte” di Mimmo Muolo, in collaborazione con il Kiwanis Chieti-Pescara, il Kiwanis Chieti-Pescara D'Annunzio, la libreria San Paolo di Pescara. Dopo i saluti di Alessandra Melideo, Stefano Tumini e Antonio Di Giosafat, Mimmo Muolo dialogherà con Massimo Pasqualone che sottolinea: "Siamo davvero felici di ospitare a Pescara l'illustre giornalista di Avvenire, con la sinergia dei Kiwanis e della libreria San Paolo, che ha organizzato l'evento".

Mimmo Muolo, vaticanista e vicecapo della redazione romana di Avvenire, ha seguito per il suo giornale i pontificati di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e quello di Francesco. Ha scritto tra l'altro: Generazione Gmg. La storia della Giornata mondiale della Gioventù (2011), Le feste scippate. Riscoprire il senso cristiano delle festività (2012), Il Papa del coraggio e della fede. Un profilo di Benedetto XVI (2023), menzione speciale al Premio Cardinale Giordano 2024, e il romanzo Messaggio in bottiglia (2009). È anche autore di drammi teatrali: Bene comune e Il Papa e il Poeta. Percorso nella poesia di Giovanni Paolo II, rappresentati più volte in tutta Italia. Con Paoline ha pubblicato: Don Ernest Simoni. Dai lavori forzati all'incontro con Francesco (2021), L'enciclica dei gesti di papa Francesco (2017), I soldi della Chiesa. Ricchezze favolose e povertà evangelica (2019), secondo classificato al Premio Cardinale Giordano 2020, e il romanzo Per un'altra strada. La leggenda del Quarto Maggio (2021).