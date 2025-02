Mattia Di Gregorio Ã¨ il nuovo presidente della Fipav Abruzzo

L’Assemblea elettiva della Fipav-Federazione Italiana Pallavolo Abruzzo, svoltasi a Città Sant’Angelo, ha scelto Mattia Di Gregorio come nuovo presidente per il quadriennio 2025-2029.

Con 3.063 voti (67,98 per cento delle preferenze), Di Gregorio prende il testimone da Fabio Di Camillo, ringraziandolo per il lavoro svolto e puntando a un futuro di crescita, innovazione e sviluppo per la pallavolo regionale.

“Metteremo al centro atleti, società e territorio, lavorando per un movimento sempre più forte e inclusivo“, le prime dichiarazioni del neo presidente della Fipav Abruzzo.

Espressi, poi, congratulazioni e ringraziamenti a Guerino Narcisi (1.443 voti – 32,02 per cento dei consensi) per il confronto leale e costruttivo per l’elezione alla presidenza.

Di Gregorio – si legge in una nota – ha già dimostrato le sue capacità con importanti iniziative nel settore giovanile, arbitrale e nella promozione del volley. Ora è pronto a guidare la pallavolo abruzzese verso nuovi traguardi!