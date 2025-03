"Creazionismo per una nuova era", un movimento culturale che diffonde l'educazione all'intelligenza emotiva

Nel periodo storico che stiamo vivendo, particolarmente delicato per le sorti dell’umanità e del pianeta, il sentire delle persone più sensibili e responsabili diventa così forte da “gridare” la necessità del cambiamento. Di fronte al consumarsi quotidiano di guerre e violenze, urgono adeguate modalità per fronteggiare la crisi. Alcuni scrittori e artisti provenienti da ogni parte d’Italia, nell’estate del 2022 si riuniscono, per iniziativa di Annalisa Potenza (foto), professoressa e scrittrice di Pescara, al fine di condividere e sviluppare nuove idee e proposte. Il gruppo evolve in un movimento specifico chiamato "Creazionismo per una nuova era” e presente anche sui social.

Scrittori e artisti decidono di scrivere insieme un libro dedicato al conflitto e alle possibili strategie per gestirlo e di farne dono alle scuole, in modo da dare un contributo alle generazioni future. Uno dei modi più efficaci per prevenire i conflitti è l’educazione all’intelligenza emotiva, già presente come legge in diversi Stati europei. Al riguardo alcuni anni fa la psicologa Rosanna Schiralli, fondatrice della Rete delle scuole dell’empatia, e l’Artedo, il cui presidente è Stefano Centonze, avevano elaborato un documento nel quale si chiedeva l’approvazione a livello legislativo di tale educazione.

Nel 2024 è stato approntato un nuovo documento per iniziativa del movimento culturale “Creazionismo per una nuova era”. Tale documento è una proposta di legge finalizzata a introdurre l’Educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado ed è stato condiviso con la dottoressa Schiralli, il dottor Centonze e altre associazioni di docenti tra le quali l’And (Associazione Nazionale Docenti), il cui presidente, Pio Giovanni Sangiovanni, ha provveduto a inoltrarlo alla VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera. In attesa dell’approvazione di tale proposta alcune scuole, tra cui l’Istituto Comprensivo Pescara 7, si stanno attivando in maniera autonoma con progetti e laboratori sull’educazione emotiva, che rappresenta la direzione più idonea da seguire per garantire ai giovani un futuro migliore.