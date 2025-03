Padovano su ombrelli, palme e attrezzature: "Nessuna autorizzazione per il posizionamento"

“Con la presidenza del consiglio regionale d’Abruzzo, alla presenza del presidente Lorenzo Sospiri e dell’architetto Laura Antosa, dirigente del settore Demanio della Regione, e in videoconferenza il consigliere delegato al Demanio Campitelli, e i rappresentanti della Sib Confcommercio Riccardo Padovano e Pino Susi della Fiba Confesercenti oltre ad Aldo Bertoni del sindacato locali da ballo, abbiamo avuto un confronto a riguardo dell'ordinanza regionale 2025 e abbiamo a tal proposito avuto diversi chiarimenti da parte proprio dell’architetto Antosa per quanto riguarda gli ombreggi”. Così il presidente della Sib Abruzzo Fipe Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano.

Che ha poi aggiunto: “Sulla questione degli ombreggi e sul posizionamento di ombrelli, palme e attrezzature ribadiamo che non è necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica o simile. Al contrario invece degli ombreggi che superano i trenta metri quadrati e che devono essere distanziati tra loro. Per le opere stagionali invece - prosegue Padovano - che vengono posizionate sui piazzali e davanti al bar per esempio devono essere comunicate ai comuni competenti per territorio. Per tutte le altre opere tipo attrezzature non occorrono autorizzazioni. Per quel che concerne, invece, l’abbattimento delle barriere architettoniche e gli accessi agli arenili con le passerelle e i camminatoi che devono essere obbligatori per legge, riteniamo che non ci debba essere nessuna comunicazione in quanto appunto obbligatori per legge. Per quanto riguarda la stagionalità, le raccomandazioni riportate sull’ordinanza che riteniamo potevano essere obblighi, è stato poi chiarito che si tratta di semplici raccomandazioni come per esempio lo smaltimento e l’eliminazione della plastica. Per il resto - conclude Padovano - ci auguriamo di fare una buona stagione e siamo in attesa dell’ordinanza sulla sicurezza che verrà emanata dalla Guardia Costiera. È stato ribadito che la stagione balneare partirà il 1 giugno per concludersi il 15 settembre e questi chiarimenti avuti con il legislatore, l’organo politico e chi ha predisposto e redatto l’ordinanza”.