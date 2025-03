Libri: Annalisa Potenza presenta “Una nuova visione: un viaggio nei sentimenti e nelle emozioni”

Tutto pronto per la presentazione del libro di poesie di Annalisa Potenza “Una nuova visione: un viaggio nei sentimenti e nelle emozioni”. Appuntamento sabato 29 marzo alle ore 17.30 nella Fondazione La Rocca, in via Paolucci 71. Sono previsti, nell’occasione, i saluti dell’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Pescara Valeria Toppetti. Seguirà un intervento di Nicolina Galassi, titolare della Drakon Edizioni. Presenta e modera Beniamino Cardines. Dialogano con l’autrice Giulia Di Giampaolo e Manuela Di Dalmazi. Intermezzi musicali di Maria Gabriella Ciaffarini e Alessandro Bompensa.

E’ inoltre prevista la lettura di alcune poesie tratte dal libro, da parte dei seguenti autori: Sandra De Felice, Marco Tabellione, Alessandro De Cerchio, Alberto La Morgia, Francesco Di Rocco, Giulia Madonna, Miriam Giuliani, Mara Motta, Viglietti Mariarosa, Matteo Biancospino, Simona Novacco, Lucio Vitullo e Alessio Scancella. Saranno altresì presenti la giornalista Francesca Di Giuseppe, Patrizia Splendiani, Lucio Morelli, Ettore Le Donne, Annarita Pasquinelli, Laura Mancini, Giuliano Cotellessa. Carlo Giulio Pezzi, Carlo Di Carlo, Rossella Caldarale e Gabriella Delle Vedove.

Scrive Annalisa Potenza, docente e scrittrice, fondatrice del gruppo culturale Creazionismo per una nuova era: “Questo libro nasce dal desiderio di effettuare insieme al lettore un viaggio all’interno dei nostri principali sentimenti ed emozioni, al fine di ascoltarli e comprenderli attraverso una modalità diversa, quella poetica. Ciò a partire dal presupposto che, se tutti ci caratterizziamo per la nostra inconfondibile unicità, condividiamo con gli altri elementi comuni tra i quali il corpo, la coscienza, la mente, le emozioni e i sentimenti. Il tragitto evolutivo compiuto dall’umanità nel corso dei millenni, ci ha permesso di diventare sempre più consapevoli delle dinamiche che si manifestano a livello sia del corpo che della psiche, grazie alle scoperte avvenute, soprattutto negli ultimi anni, in ambito scientifico, in particolare in seguito agli studi sul cervello. In un mondo sempre più globalizzato, interconnesso e complesso è richiesta una gestione consapevole delle risorse non solo del Pianeta ma anche individuali. In questo senso la ragione e l’intelligenza, utilizzati in modo corretto, si rivelano strumenti utili a portare luce dove è buio, a fare chiarezza sulle nostre dinamiche consce e inconsce e a rendere la nostra sfera interiore un tutto armonico, poiché il presupposto per vivere nella realtà esterna è stare bene prima con se stessi. Possiamo paragonare il percorso della vita ad un viaggio nel quale assecondiamo desideri e programmiamo obiettivi, mettiamo a nudo le ferite e proviamo a guarirle, troviamo insieme alle altre persone nuove strategie di comunicazione e di pacifica convivenza. Durante il nostro percorso di vita, la conoscenza e gestione delle emozioni, chiamata anche Educazione emotiva, ci consente di vivere meglio. Riguardo quest’ultima, il gruppo culturale da me fondato ha inviato al ministro della pubblica istruzione un documento finalizzato a fare diventare legge questa Educazione. In attesa della sua approvazione, alcune scuole si stanno attivando in maniera autonoma con specifici progetti”.