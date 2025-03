Ecoforum Legambiente Abruzzo: le buone pratiche digitali per raccolta differenziata, riuso e accesso ai servizi ambientali

Il 28 marzo a Pescara si farà il punto sull’intera filiera di gestione dei rifiuti in Abruzzo. L’occasione sarà la VII edizione dell’Ecoforum regionale di Legambiente Abruzzo. Una delle novità di quest’anno è la presentazione di DNA Ambiente tra le buone pratiche, che stanno spostando verso l’alto l’asticella della circolarità in regione. DNA Ambiente è l’ecosistema digitale che, con le sue 5 aziende, da oltre 30 anni offre a Gestori e Comuni soluzioni digitali per rendere più efficiente la gestione dei rifiuti urbani ed è presente in Abruzzo dal 2017.

1 FAMIGLIA SU 5 DIFFERENZIA CON L’APP JUNKER

Otto anni dopo, il 25% dei Comuni abruzzesi (70) ha adottato Junker, l’app per la raccolta differenziata che offre a residenti e turisti la possibilità di avere sempre a portata di mano tutte le informazioni – geolocalizzate, sempre aggiornate e interamente tradotte in 13 lingue – per differenziare in modo corretto i propri rifiuti e accedere ai servizi di igiene ambientale del territorio. In Abruzzo Junker è usata da 1 famiglia su 5, ma in alcuni territori, come Vasto e San Giovanni Teatino, l’app è stata scaricata da tutti i nuclei familiari. Scansionando il codice a barre del prodotto o scattandogli una foto, è possibile conoscere in tempo reale di quali materiali è composto e come vanno differenziate le varie parti, in base alle regole del Comune in cui ci si trova.

ABRUZZO ALL’AVANGUARDIA NEL RIUSO DI PROSSIMITÀ

Non è tutto: Junker offre agli utenti un punto di accesso unico a tutti i servizi ambientali e può ospitare anche un’innovativa Bacheca per il riuso di prossimità, che l’Abruzzo è stata tra le prime regioni ad adottare. A differenza di ogni altra piattaforma second hand la Bacheca del Riuso di Junker nasce per iniziativa pubblica del Comune e/o del Gestore ed è finalizzata a incentivare un riuso di prossimità, che si svolge nel raggio di pochi km. In questo modo l’opzione del riuso diventa ancora più sostenibile e vantaggiosa, perché annulla il costo ambientale della spedizione e riduce il ricorso alla discarica. Con un clic gli utenti possono inserire gratuitamente annunci di prodotti ancora in buono stato, ma inutilizzati, proponendoli ai propri concittadini, o, viceversa, verificare la disponibilità di un bene all’interno del territorio comunale.

A Vasto, Pescara e negli altri Comuni serviti da Ambiente Spa la Bacheca si è aperta anche ai centri del riuso comunali, contribuendo a incrementare il numero di beni di seconda mano ricollocati. I cittadini che accedono alla Bacheca, comodamente da casa, sanno se al Centro del riuso sono arrivati oggetti di loro interesse e vi si recano fisicamente solo per ritirarli. Nella sola Vasto ad oggi sono stati registrati quasi 9mila accessi e più di 460 annunci, che hanno ricevuto oltre 600 richieste.

CHIAVI VIRTUALI PER ACCEDERE AI CONTENITORI

Un altro progetto all’avanguardia in Italia, che sfrutta l’integrazione tra le aziende dell’ecosistema DNA Ambiente, sta per partire nei Comuni della Provincia di Teramo gestiti da Diodoro Ecologia (Silvi, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco, Basciano, Roseto degli Abruzzi e Castellalto). A fine marzo è previsto l’avvio della fornitura delle prime innovative serrature Arcoclik di Sartori Ambiente, che saranno montate sui contenitori per registrare gli accessi ed essere quindi in grado di rendicontare il servizio effettivamente utilizzato da ciascuna utenza. La “chiave” virtuale per aprire il contenitore collegato alla propria utenza sarà custodita all’interno dell’app Junker.

IL SOFTWARE PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEI CONTENITORI

Nei Comuni della provincia di Pescara gestiti da Ambiente Spa, il brand DNA Ambiente è stato scelto per ottimizzare la gestione dei contenitori. Grazie alla soluzione software ECOS4UTILITY è possibile digitalizzare le anagrafiche delle utenze, collegandole alla consegna dei contenitori.