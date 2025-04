"La pietra del santo", proiezione in anteprima al cinema Massimo

Arriva in anteprima al cinema “La pietra del santo”, il nuovo film del regista Andrea Malandra, prodotto dall’associazione No hay banda e dalla Fondazione Pescarabruzzo. Si tratta del quarto lungometraggio realizzato da una realtà di produzione cinematografica indipendente che opera a Pescara da oltre vent’anni.

Il progetto è animato da un gruppo di lavoro consolidato composto da Andrea Malandra, Erminia Cardone, Gisella Orsini e Maurizio Di Zio, con la partecipazione di attori, maestranze tecniche e figure creative del territorio. Il tutto nel segno di una precisa volontà di valorizzare le competenze e le intelligenze dell’area metropolitana.

Come per le opere precedenti, la realizzazione è stata resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Pescarabruzzo, che promuove la produzione filmica non solo di cineasti locali, ma anche di rilievo nazionale e internazionale. Un impegno che ha generato importanti effetti sul marketing territoriale e ricadute positive sull’economia locale. Ad oggi, gli audiovisivi prodotti dalla Fondazione Pescarabruzzo – che opera come Film Commission privata – oltre 50, tra documentari, lungometraggi e cortometraggi.

Il film, con la regia di Andrea Malandra, la sceneggiatura di Erminia Cardone e Gisella Orsini e la fotografia di Maurizio di Zio, racconta il viaggio avventuroso di una madre e una figlia alla ricerca di una pietra sacra perduta tra i calanchi e che promette una guarigione miracolosa. Lo sfondo è quello dei paesaggi di Casalincontrada, Atri, Abbateggio, Parco Lavino di Scafa, Bucchianico e il Giardino delle Sculture Giammarino di Lanciano. Una storia che nasce e si immerge nella bellezza aspra e avvolgente della natura abruzzese, per narrare di una realtà contadina, oggigiorno divenuta periferica, in cui aspetti della tradizione e della modernità trovano un punto d’incontro e confronto reciproco, e in cui il potere della fede viene messo alla prova sullo sfondo di antiche credenze e leggende popolari.

Le sequenze sono state girate grazie alla preziosa collaborazione di diversi enti e associazioni, tra le quali la Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri e, nel Comune di Casalincontrada, in particolare il CedTerra (Centro di Documentazione delle Case di Terra Cruda) e l'associazione Le Ginestre che con il loro lavoro sostengono la conservazione del patrimonio culturale della regione. Inoltre, il cast si avvale della partecipazione delle talentuose attrici Valeria Di Menno e Daniela Chiavaroli scelte per conferire fascino e profondità alla narrazione. Accanto a loro, in diversi ruoli ci sono Patrizio Marchesani, Mariagrazia Di Giulio, Flavia Valoppi, Lorenza Montoni, Zulima Memba e gli attori della compagnia i Guardiani dell’Oca.

Andrea Malandra, regista e filmmaker che nasce e opera a Pescara, in oltre vent’anni di attività ha realizzato cortometraggi, videoclip e video arte, e, con La pietra del santo, è al suo quarto lungometraggio. Il suo stile è una commistione delle varie esperienze audiovisive con momenti performativi e di video arte. Le foto dei momenti di lavorazione sul set sono di Stefania Lupo, Erminia Cardone e Andrea Lardani. La proiezione sarà seguita da un breve dibattito con gli autori e il cast. Ingresso libero fino a esaurimento posti.