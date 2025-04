SquiLibri, IV edizione: ultimi giorni per il "Pitch Letterario 2025", adesioni da tutta Italia

Ultimi giorni per partecipare al bando "SquiLibri Pitch Letterario 2025": un progetto rientrante in SquiLibri Festival che si terrà 20, 21 e 22 giugno a Francavilla al Mare, organizzato dalla Scuola Macondo – l’Officina delle Storie di Pescara, con la direzione artistica di Peppe Millanta e promosso dal Comune di Francavilla al Mare guidato dalla Sindaca Luisa Russo affiancata dall'Assessora alla Cultura Cristina Rapino. SquiLibri Pitch Letterario 2025, il cui bando scadrà il 18 aprile, è un'opportunità unica per aspiranti scrittori e scrittrici per presentare le proprie opere direttamente ad alcune Agenzie Editoriali nazionali.

Come spiega Elisa Quinto per la Scuola Macondo, "chi ha un manoscritto nel cassetto, un'idea narrativa da sviluppare o un progetto editoriale che merita attenzione, questa risulta essere l'occasione giusta per mettersi in gioco; è una vera e propria opportunità da cogliere al volo e parlare direttamente con le agenzie. Siamo molto orgogliosi di aggiungere questa iniziativa al Festival: anche all'interno della Scuola Macondo solitamente vengono organizzati eventi come questo ma a scopo didattico, con questa iniziativa invece portiamo per la prima volta sul territorio abruzzese una realtà molto importante e professionalizzante nel mondo dell'editoria".

“Siamo particolarmente felici, inoltre, per il fatto che stiamo ricevendo adesioni da tutta Italia”, conclude Quinto. Possono partecipare autori e autrici senza limiti di età, esordienti o che abbiano già pubblicato. In caso di minorenni, sarà necessaria l’autorizzazione di almeno un genitore.

Tra i partecipanti, un comitato selezionerà 24 progetti finalisti, valutando la correttezza espositiva, il valore del progetto e il suo potenziale commerciale. I finalisti selezionati avranno l'opportunità di presentare il proprio progetto durante l'evento SquiLibri Pitch Letterario 2025 che si terrà in data 22/06/2025 a Francavilla al Mare

Ogni autore avrà la possibilità di:

- esporre la propria idea narrativa;

- rispondere alle domande degli agenti editoriali presenti.

Le Agenzie Editoriali potranno richiedere ulteriori materiali o stabilire contatti diretti con gli autori. Di seguito le Agenzie Editoriali che prenderanno parte a SquiLibri Pitch Letterario 2025:

1- The Book Rights Literary Agency (Roma)

2-Edelweiss Agenzia Letteraria (Roma)

3- Otago Literary Agency (Bologna)

4- Walkabout Literary Agency (Roma).

I partecipanti al pitch avranno l'opportunità di:

- ricevere feedback diretti dagli agenti editoriali;

- stringere contatti con professionisti del settore;

- accedere a potenziali collaborazioni editoriali;