Torneo delle Regioni, quattro convocati Under 17 per la Gladius Pescara

È iniziato oggi il Torneo delle Regioni e l’Abruzzo è pronto a scendere in campo per questa 61° edizione.

La storica competizione, organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, si concluderà il prossimo 18 aprile in Sicilia.

Quattro le categorie in campo: Under 15 maschile, Under 17 maschile, Under 19 maschile e Under 23 femminile.

Tra le società del Pescarese che, con i propri ragazzi, dà lustro alla manifestazione sportiva, c’è la Gladius Pescara Centro Tecnico A.C. Milan con ben 4 giovani per la Rappresentativa Under 17: Cacciatore Emanuele classe 2008 (sarà anche capitano della Rappresentativa); Cristian Bernabeo (classe 2008); Carlo Esposito (classe 2008) e Alejandro Falò (classe 2008).

“Siamo orgoglioso di questi ragazzi – dice il presidente Gladius Angelo Nicolò – è il riconoscimento di un lavoro che è di tutta la squadra Under 17 e del loro tecnico Dario Cantagallo che li segue da tre anni e che incarna, come tutti gli altri, lo spirito formativo, educativo, umano e tecnico dei nostri bambini e giovani adulti”.

Società radicata da 15 anni a Pescara, la Gladius Pescara ha sempre quale finalità infatti la formazione del bambino, la sua crescita umana e sociale che si palesa poi anche in campo e in ogni attività sportiva.

Per la società guidata da Nicolò, il Torneo delle Regioni ha riservato anche un’altra bellissima sorpresa: la convocazione di giovani che hanno fatto la trafila del Settore Giovanile Gladius attualmente militanti nelle prime squadre di altere società del territorio; per la precisione: Ludovico Giammarinaro classe 2006 (sarà capitano dell'U19); Alessandro Pomposo classe 2007 (U19) e Noemi Passeri classe 2005 (Rappresentativa Femminile).