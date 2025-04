Pasqua e Primo maggio, i musei aperti a Pescara

“Nel periodo delle feste di Pasqua e in occasione del primo maggio è possibile visitare i musei di Pescara, scoprendo le bellezze che conservano, talvolta sconosciute anche ai residenti”. A parlare è il vice sindaco e assessore alla Cultura Maria Rita Carota che, alla vigilia della Pasqua, rende noto il calendario delle aperture augurando a tutti una "buona visita nei gioielli della nostra città".

CASA D'ANNUNZIO

Il Museo Casa Natale di G. d'Annunzio sarà aperto (di mattina) anche a Pasqua e il Lunedì dell’Angelo mentre sarà chiuso martedì 21 aprile. venerdì 25 aprile, poi, l’ingresso sarà gratuito. Questo il calendario giorno per giorno.

Venerdì 18/4/2025: mattina e pomeriggio aperto (ore 9-19.30. Ultimo ingresso ore 19);

Sabato 19/4/2025: mattina e pomeriggio aperto (ore 9-19.30. Ultimo ingresso ore 19);

Domenica, Santa Pasqua 20/4/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore13);

Lunedì dell'Angelo 21/4/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore 13)

Martedì 22/4/2025: chiuso;

Mercoledì 23/4/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore 13);

Giovedì 24/4/202: mattina e pomeriggio aperto (ore 9-19.30. Ultimo ingresso ore 19);

Venerdì 25/4/2025: mattina e pomeriggio aperto (ore 9-19.30. Ultimo ingresso ore 19) con ingresso gratuito;

Sabato 26/4/2025: mattina e pomeriggio aperto (ore 9-19.30. Ultimo ingresso ore 19);

Domenica 27/4/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore 13);

Lunedì 28/4/2025: chiuso per riposo settimanale;

Martedì 29/4/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore 13);

Mercoledì 30/4/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore 13);

Giovedì 1/5/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore 13).

Il primo maggio il Museo rimarrà chiuso ma sarà aperto dal 2 al 4 maggio, e il 4 l’ingresso sarà gratuito. Questi gli orari:

Venerdì 2/5/2025: mattina e pomeriggio aperto (ore 9-19.30. Ultimo ingresso ore 19);

Sabato 3/5/2025: mattina e pomeriggio aperto (ore 9-19.30. Ultimo ingresso ore 19);

Domenica 4/5/2025: aperto mattina (ore 9-13.30. Ultimo ingresso ore13) con ingresso gratuito.

MUSEO PAPARELLA TRECCIA

In tutti i giorni di festa le visite saranno possibili anche al Museo Paparella Treccia, con questi orari.

Il giorno di Pasqua è prevista l’apertura pomeridiana, dalle ore 16:30 alle 19:30, mentre il Lunedì dell'Angelo la collezione di ceramiche potrà essere ammirata per l’intera giornata, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30. Stessi orari anche il 25 aprile e il primo maggio.

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO

Un'immersione nella storia della nostra regione è possibile al Museo delle Genti d'Abruzzo che sarà visitabile a Pasqua su prenotazione (entro le 13:00 di giovedì 17 aprile) e sarà aperto (senza prenotazione) il Lunedì dell’Angelo, dalle ore 16:00 alle 20:00 e anche il 25 aprile e il primo maggio, con gli stessi orari.

MUSEO BASILIO CASCELLA

E’ necessario prenotare per accedere al Museo Civico “Basilio Cascella”, dove sono i corso i lavori per la rimozione della barriere fisiche e cognitive. La prenotazione va effettuata telefonando al numero 085 4510026 (int.1) o scrivendo una e- mail all’indirizzo museo@gentidabruzzo.it, per consentire di organizzare in sicurezza l’accesso. I possibili orari di accesso sono questi:

- A Pasqua apertura straordinaria per gruppi e su prenotazione (entro le 13:00 di giovedì 17 aprile);

- A Pasquetta apertura solo su prenotazione (entro le 13:00 di venerdì 18 aprile);

- Venerdì 25 aprile apertura solo su prenotazione (entro le 13:00 di mercoledì 23 aprile);

- Giovedì 1° maggio apertura solo su prenotazione (entro le 13:00 di martedì 29 aprile).

MUSEO DELL'OTTOCENTO

Il Museo dell’Ottocento, invece, sarà chiuso il giorno di Pasqua ma rimarrà aperto il Lunedì dell’Angelo (mattina ore 10:00 – 13:00 e pomeriggio ore 16:00 - 19:30), con apertura straordinaria. Giovedì 1° maggio apertura con orario regolare (mattina 10-13 e pomeriggio 16-19:30).

E’ possibile prenotare visite guidate per gruppi (da 6 persone in su) inviando una email all’indirizzo info@museodellottocento.eu o contattando i numeri di telefono 3347033738 / 08573023. Tutte le iniziative del Museo sono pubblicizzate sui canali social (museottocento) e sul sito internet (https://museodellottocento.eu/).

IMAGO MUSEUM

L'Imago Museum rimarrà aperto al pubblico il giorno di Pasqua dalle ore 16:00 alle 20:00 e il 21 aprile, Lunedì dell'Angelo, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00. Stessi orari anche il 25 aprile e il primo maggio.

CLAP MUSEUM

Questi, infine, gli orari del Clap Museum:

Venerdì 18 aprile (Venerdì Santo): aperto dalle 9:00 alle 13:00

Domenica 20 aprile (Pasqua): aperto dalle 16:00 alle 20:00

Lunedì 21 aprile (Pasquetta): aperto dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00.