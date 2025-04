I vigili del fuoco donano uova di Pasqua e peluche ai piccoli ricoverati in ospedale

In occasione delle festività pasquali, i Vigili del Fuoco del comando di Pescara hanno fatto visita al reparto di Onco Ematologia Pediatrica e Pediatria dell'ospedale civile di Pescara, per consegnare uova di Pasqua e peluche (questi ultimi donati dalla moglie del Vigile del Fuoco Maurizio Berardinucci, deceduto in servizio nel 2013) ai piccoli ospiti del reparto.

Consegnato anche un "assegno simbolico" frutto di una raccolta, donata da tutto il personale operativo e amministrativo a favore dell'associazione A.G.B.E. (Associazione Genitori Bambini Emopatici).