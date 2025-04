Il Comune aderisce alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri 2025”

Anche per il 2025, il Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), promuove la campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, in programma dal 23 aprile al 31 maggio, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio librario come strumento di crescita personale, culturale e civile. L’iniziativa si propone inoltre di portare la lettura oltre i contesti tradizionali, per coinvolgere anche chi abitualmente non legge, stimolando la curiosità attraverso modalità nuove e inclusive.

La campagna coinvolge ogni anno l’intero territorio nazionale con una vasta gamma di eventi dedicati ai libri e alla lettura, pensati per tutte le fasce d’età e per i più diversi contesti sociali e culturali. Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Pescara aderisce all’iniziativa, attraverso la Rete permanente per la promozione del libro e della lettura “Pescara legge”.

Il calendario degli eventi, presentato oggi in conferenza stampa alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell’assessore alla Cultura, Maria Rita Carota, della presidente della commissione Cultura, Mariarita Paoni Saccone e delle associazioni, sarà consultabile sulla webapp “vivipescara” e sui canali ufficiali delle singole associazioni partecipanti.

“Questa è un’iniziativa promossa dal Cepell – commenta l’assessore alla cultura, Maria Rita Carota – e noi, come amministrazione comunale, abbiamo voluto creare un calendario unico con tutte le iniziative che si svolgeranno sul territorio comunale. Ormai da anni, la rete del libro è una bellissima realtà che coinvolge associazioni, fondazioni e singole persone. Le iniziative programmate si svolgono in ogni angolo della città, coinvolgendo, famiglie, ragazzi e adulti. Leggere - conclude l’assessore Carota - fa bene alla mente e allo spirito. È un modo per confrontarsi e la cosa ancora più stimolante è che si sono creati diversi gruppi di lettura che esistono a prescindere da questo appuntamento e che proseguono le proprie attività per tutto l’anno”.

Entusiasta il sindaco, Carlo Masci:

“Un’iniziativa che raccogliamo e facciamo nostra da 3 anni. L’importanza di questo appuntamento, aldilà della diffusione della cultura, è la collaborazione con le associazioni del territorio. Una rete forte di persone, che grazie al loro impegno garantisce appuntamenti culturali di livello. A queste associazioni e ai volontari va il mio e il nostro ringraziamento. Mettono passione, dedizione e partecipazione nel loro lavoro. La cultura è l’elemento determinante della crescita di una comunità, per questo siamo sempre al fianco di tutte queste iniziative”.

Sono 12 le associazioni locali coinvolte, che daranno vita a quasi 40 appuntamenti distribuiti su tutto il territorio cittadino, a partire dal 2 maggio e fino alla fine del mese.