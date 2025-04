Il Serale Aterno-Manthoné premiato a Napoli dalla Feltrinelli [FOTO]

Tre studenti della quarta B del corso serale dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri Aterno-Manthoné, di Pescara, diretto dalla preside Elvira Pagliuca, sono stati premiati per il concorso “Quella volta che… il Razzismo non esisteva?” nella sede napoletana della libreria Feltrinelli. Marco Ciarallo, Giuseppina Ciuffreda e Lucian Ghebac, sotto la guida della docente Mariadaniela Sfarra, hanno ricevuto una menzione speciale dalla giuria, nell’ambito della sezione scuola secondaria di secondo grado, per i loro elaborati Il razzismo attraverso il tempo, meritevoli della “capacità di diffondere un potente messaggio antidiscriminazioni”, come si legge sull’attestato.

Agli studenti delle scuole primarie e secondarie italiane, è stato chiesto di indagare, nella forma espressiva da loro ritenuta più efficace, la realtà del razzismo e a immaginare come si possa trasformarla. Il concorso rientra nell’ambito della campagna di comunicazione del Gruppo Feltrinelli “Leggere insegna a leggere”, e ha visto la collaborazione tra l’associazione Il Razzismo è una brutta storia e Prima Effe.Feltrinelli per la scuola.

Un doppio premio: una gift card del valore di 150 € per l’acquisto di libri e la pubblicazione dell’elaborato prodotto. La premiazione si è svolta nella sede napoletana della libreria Feltrinelli in Piazza dei Martiri, alla presenza di circa cinquanta persone, tra cui gli altri vincitori degli altri gradi di scuola, e di una rappresentanza della terza A serale dell’istituto Aterno-Manthoné, le studentesse Alessandra Andrenacci e Renata Ambrosini, per fare festa insieme.