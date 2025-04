“Mancata riqualificazione dell'impianto sportivo di Colle Breccia”, la denuncia dei residenti

“Colle Breccia e il suo impianto sportivo non fanno parte delle priorità del sindaco Masci. Non è possibile dare altra lettura alla completa indifferenza, all’assenza concreta dell’amministrazione comunale su un’area tanto fragile della città. Ma qui non ci sono spazi od occasioni per consentire all’assessore allo Sport Patrizia Martelli di farsi due selfie, né tantomeno al sindaco Carlo Masci, che preferisce altri palcoscenici. Per non parlare del silenzio assordante di una maggioranza di governo che semplicemente preferisce ignorarci e ‘farsi i fatti suoi’ a spese nostre, ossia dei cittadini”. Lo scrivono, in una lettera aperta, i residenti di Colle Breccia.

“Anni fa - ricordano - era spuntato un progetto, presentato in pompa magna, per la riqualificazione di un impianto sportivo nato nel cuore di Colle Breccia e che, dopo i primi fasti, ha conosciuto un lungo periodo di degrado e abbandono, divenendo casa per ratti, topi di ogni dimensione, insetti, e persone disagiate che venivano a bere, o peggio, e a fare schiamazzi. Tutt’attorno erba alta, mai tagliata su quella che è proprietà del Comune. All’improvviso, una mattina, ci siamo svegliati con il rumore di una ruspetta e le voci di sconosciuti che hanno cominciato a pulire e ci hanno annunciato di essere i promotori di un’iniziativa di riqualificazione che avrebbe riportato qualità della vita, bellezza e sport per i ragazzi nel quartiere. Hanno pulito tutto, hanno cancellato le tracce del disagio, e hanno fatto scappare pure i topi. Ci hanno fatto vedere il progetto che prevedeva campi da Padel, Beach Volley e Beach tennis, campi coperti con strutture leggere, ci hanno chiesto solo pazienza, in attesa di tutte le autorizzazioni del Comune, ma quell’opera sarebbe stata realizzata”.

Tuttavia “ci siamo fidati, abbiamo e stiamo ancora aspettando, fino a che ieri abbiamo incontrato quei volti di piccoli imprenditori che ci hanno dato il triste annuncio: la riqualificazione del campo sportivo di Colle Breccia sta per saltare e il degrado tornerà. In sostanza alcuni, pochi, residenti si sarebbero messi di traverso esercitando pressioni sul sindaco Masci e su alcuni consiglieri comunali che abitano nel quartiere per impedire la riqualificazione dell’impianto sportivo, causando un danno a quei piccoli imprenditori, ma soprattutto a Colle Breccia, che è una periferia-dormitorio di Pescara. Non ci saranno dunque i campi di Padel, non si riqualificheranno i parcheggi, zero campi da beach tennis e beach volley, come pure quegli spazi come docce e spogliatoi. L’impianto sportivo di Colle Breccia semplicemente cadrà a pezzi nel silenzio vergognoso di un’intera amministrazione comunale”, affermano i residenti.

“E i nostri figli, i nostri ragazzi, continueranno a dover emigrare in altri quartieri della città per fare attività sportiva, visto che a Colle Breccia non c’è nulla, non un punto di aggregazione, non un campo sportivo, non un centro di ritrovo, ci sono solo case in cui torniamo la sera a dormire, ma giustamente tutto questo è difficile da capire da chi vive sul lungomare nord di Pescara, e quando la mattina si alza vede il mare dove andare a fare un tuffo da postare sui social prima di andare ad amministrare la città con i nostri soldi di cittadini-contribuenti di serie C”, concludono i residenti, annunciando che nei prossimi giorni si organizzeranno per assumere iniziative “al fine di fare chiarezza, di avere risposte, che è nostro diritto, e sapere chi e perché non ha voluto riqualificare Colle Breccia”.