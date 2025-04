Mense scolastiche, il Comune incontra la concessionaria

Ieri l'assessore Valeria Toppetti (foto), il dirigente comunale Marco Molisani, il Direttore dell'esecuzione del contratto Smeraldo Ferri Franchini e il Rup Alessandra Di Zio, hanno incontrato i rappresentanti della Rti Elior Ristorazione/Sh Gestioni. È stato fatto il punto della situazione e sono state annunciate alcune novità. Durante l'incontro è stato verificato e monitorato il menù in uso che è quello proposto in sede di gara, riscontrato con il Sian, e che prevede l'utilizzo di olio biologico e zucchine di provenienza abruzzese. È stata definita e messa a punto la donazione di cibo ad associazioni non lucrative di utilità sociale, in accordo con la Caritas di Pescara. Nelle prossime settimane e circa dalla seconda metà di maggio, sarà distribuita a tutti i bambini che usufruiscono del servizio una bag anti-spreco che consentirà loro di prelevare dal refettorio pane e dolci imbustati e frutta.

Entro due settimane, inoltre, sarà a disposizione del Comune il "cruscotto informativo", in via di completamento, con le indicazioni di ogni cucina anche sui controlli previsti dal manuale della qualità e della sicurezza alimentare. A breve si attendono le migliorie tecnologiche, con le integrazioni ed installazioni di nuove attrezzature mentre per quanto riguarda le prescrizioni della Asl relative al centro di cottura "Carducci", si è provveduto ad eseguire le azioni previste sia da parte del concessionario sia da parte del settore comunale dell'edilizia scolastica, e Pescara Energia si è occupata delle operazioni di sturaggio dell'intera linea, della pulizia delle griglie e dell'ispezione dei tombini esterni, mentre le manutenzioni straordinarie saranno effettuate a chiusura dell'anno scolastico 2024/2025.

Nel giro di 15 giorni sono attesi gli interventi da parte di Sh Gestioni, anche nella cucina del nido comunale La Conchiglia, con l'acquisto di nuovi armadietti e scaffali, la sostituzione di alcuni materiali, la sistemazione della cappa aspirante, e la creazione di barriere alle porte d'accesso al magazzino per impedire l'accesso degli infestanti. Per quanto riguarda le procedure di autocontrollo HACCP per i nidi comunali, la ditta ha adempiuto a tutto quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Nei prossimi giorni si attendono novità sugli accordi con le associazioni zoofile e con i canili per le eccedenze di cibo servito nelle mense. "La nostra attenzione al mondo della scuola e dei minori è massima, a Pescara, e le riunioni tecniche sui temi mense, asili nido ed edilizia scolastica sono quotidiane e puntuali", commenta l'assessore Toppetti.

"Insieme al Dirigente Marco Molisani, a tutta la struttura e alle società di refezione ieri abbiamo fatto il punto per guidare e orientare la prosecuzione del nuovo servizio mense già ormai rodato e per garantire ai nostri bambini un servizio di qualità sotto ogni aspetto oltre che luoghi ospitali e adatti per la migliore tutela della loro salute e per l'attuazione di un servizio scolastico che promuova l'integrazione, la socialità e la crescita di ogni bambin. Ciascuno di loro è un dono immenso per la nostra comunità specialmente in un periodo storico in cui la famiglia vive un momento di crisi dovuto alle abitudini frenetiche alle quali, come genitori e comunità educante, siamo tutti costretti. Nelle famiglie sono entrambi i genitori a lavorare per fronteggiare le necessità del quotidiano e quindi la scuola, come punto di riferimento per l'educazione e l'istruzione dei minori, con tutti i suoi servizi, costituisce un supporto indispensabile per i nuclei familiari. Nella nostra città costituisce obiettivo primario il sostegno alla natalità con la cura dei bambini sin dalla tenera età, alle famiglie, e al mondo degli studenti di ogni ordine e grado: ecco perché la cura del mondo della scuola richiede un impegno radicale e totalizzante. La classe dirigente degli istituti comprensivi e delle scuole superiori a Pescara è di competenza, professionalità ed umanità eccellenti e questo per noi costituisce un grande supporto ed aiuto nell'ottica della collaborazione costante tra scuola e istituzioni".