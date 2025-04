Alla Mondadori la presentazione del libro della professoressa Belcaro

Il romanzo filosofico Gli esploratori degli abissi (Ianieri edizioni) di Anna Maddalena Belcaro lega temi e personaggi di tre autori, rielaborandoli in modo immaginario e al contempo fedele: l'opera infatti esplora la coscienza tormentata di Dostoevskij, il mondo irriducibile di Kafka e il bisogno di Nietzsche di definire l'uomo nuovo e verrà presentata venerdì 2 maggio alle ore 18 presso la Libreria Mondadori (via Milano 74/76). Sarà la giornalista Alessandra Renzetti a dialogare con l'autrice e con Vincenzo Paciocco, che ha curato l'introduzione.

Gli elementi in comune si intrecciano così come le specificità si evidenziano. Dostoevskij e la sua coscienza tormentata; il mondo irriducibile di Kafka con i suoi personaggi estremi, acrobati, digiunatori, agrimensori; Nietzsche e il suo bisogno assoluto di definire l’uomo nuovo, in pieno possesso delle sue capacità. La vita di ognuno di questi scrittori è stata definita in modo diverso: Dostoevskij e il gioco d’azzardo tra una razionalità assurda e una fede concreta di redenzione, Kafka e la ricerca di sicurezza in un mondo perennemente in bilico, Nietzsche e la genialità dell’espressione in lotta con la salute malferma e traditrice. Nelle loro opere brilla la verità.