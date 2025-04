Soroptimist Club Pescara: percepire sguardi, pensieri ed azioni di donne sul mondo

Il Sororoptimist Club di Pescara propone incontri per meglio percepire sguardi, pensieri ed azioni di donne sul mondo, incontri per scoprire e diffondere cultura. Si parte oggi pomeriggio da Bea Marchegiani, dalle sue pagine e dalla sua storia, con la presentazione del libro “Ineffabili presenze”. Appuntamento alle ore 17,30 nella Fondazione La Rocca (via Raffaele Paolucci, 71- Pescara).

È importante conoscere figure femminili, espressioni di realtà del quotidiano e del nostro territorio. Tra le pagine di un libro incontreremo la complessità della presenza e della soggettività femminile, una cittadinanza femminile che gravita sulla nostra città dandoci scorci individuali e collettivi.

Le protagoniste svelano corpi e relazione sentimentale, luoghi e scritture, e la cultura della famiglia di provenienza il loro confrontarsi con il mondo, fra immaginario e reale. Dall’ascolto delle molteplici esperienze possiamo cogliere, con emozioni diverse, sia un senso del tutto sia la consapevolezza di sé. Dalla lettura di alcune pagine del suo libro INEFFABILI PRESENZE si chiederà anche “di creare arte dal testo e di riflettere sul processo” presentando metodi di partecipazione ad attività culturali, creati in prestigiose università come Harvard e la Columbia.

Sono tecniche che applicate in percorsi, favoriscono la partecipazione culturale e il benessere psicologico, liberamente ispirate al lavoro di Doris Sommer, studiosa di letteratura della Harvard University, introdotte in Italia dal centro BACH e di Rita Charon, medico e studiosa di letteratura della Columbia University, che ha reso nota la Medicina Narrativa, presente da anni in Italia e praticata da molte associazione fra cui il CSSG ( Centro Studi Strategie di genere).



Il Sororoptimist Club di Pescara invita a questa attività di lettura e rielaborazione non competitiva e non giudicante, per aumentare la conoscenza di sé e degli altri e del mondo. Annarita Frullini, presidente Soroptimist Club di Pescara, faciliterà questo percorso esperienziale.