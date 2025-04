Il pennese Giacomo Rossi conquista il campionato di serie D con il Guidonia Montecelio

Il talento pennese Giacomo Rossi conquista la vittoria in campionato di serie D con il Guidonia Montecelio. Cresciuto nelle giovanili del Penne, per poi passare dal Pescara, ha avuto esperienza anche nella Primavera della Reggiana agli ordini di Elvis Abbruscato. Poi il salto con i grandi, prima nel Chieti di Cotta e poi Chianese, e poi con la Nocerina (stagione 2023/24) con la quale si mette in mostra come tra i migliori under del torneo conquistando il secondo posto in campionato.

Quest'anno la consacrazione con la maglia del Guidonia. Stagione condita da 3 reti in campionato, tutte decisive, e con ben 4 rigori decisivi realizzati in Coppa Italia che sono valsi l'approdo in finale, poi persa proprio ai rigori contro il Ravenna. Ora su di lui gli occhi di diverse squadre di C. Già a gennaio scorso si era parlato di un interessamento del Pineto, ora in fila c'è anche la Pergolettese. Dribbling, corsa, tiro e visione di gioco. I pro sono pronti a veder sbocciare definitivamente il talento di Rossi.