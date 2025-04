Scende il sipario sulla Coppa Italia Karate Csen 2025, al Pala Giovanni Paolo II 2.248 prove

E’ il momento dei bilanci per la Coppa Italia Karate CSEN 2025, la due giorni che si è svolta il 26 e 27 aprile al Palazzetto dello Sport Giovanni Paolo II, con il supporto del Comune di Pescara, con atleti arrivati da tutta Italia e un totale di 2.248 prove.

Entusiasta l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, “non solo perché Pescara è stata scelta per la prima volta per la Coppa Italia Csen, ma anche perché c’è stata un’ottima ricaduta a livello turistico, con mille persone accolte nelle strutture ricettive della città, per cui il risultato è stato duplice, dal punto di vista sportivo e dal punto di vista turistico. Un evento strepitoso, con il palazzetto pieno, e ben 3200 presenze, tra atleti e accompagnatori. Un aspetto di rilievo di questa competizione è stato rappresentato dalla partecipazione di numerosi ragazzi con disabilità, in linea con l'impegno dell'amministrazione di promuovere lo sport come strumento di inclusione ed integrazione. Per noi questa due giorni è stata un'incitazione ad andare avanti su questa strada. Il mio ringraziamento va a Delia Piralli, responsabile nazionale Karate CSEN, del Consiglio Nazionale del Coni, al maestro Massimiliano Roncato, responsabile nazionale degli ufficiali di gara Csen, e al maestro Agostino Toppi”.

Soddisfatta anche Piralli: "E’ andata super bene, abbiamo registrato la partecipazione di 122 associazioni di tutta Italia e rispettato i tempi del time table. L’amministrazione comunale ci ha supportato ed è stata costantemente presente, dal sindaco Masci all’assessore allo Sport fino al presidente del Coni Passacantando. Non potendo rimandare la gara, abbiamo deciso di mostrare su tutti gli schermi la foto di Papa Francesco, nel giorno dei funerali, e di riprodurre un suo discorso, basandoci sulla sua idea dello sport e dei benefici legati allo sport. E’ stato un bel momento, anche in questa occasione abbiamo dato il massimo e tutti sono stati più che soddisfatti, così come la classe arbitrale, gestita nel migliore dei modi. Tre campionati in uno e cioè attività promozione, parakarate e classi agonistiche: tutto alla perfezione".