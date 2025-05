Colletta del libro a Pescara sabato 3 maggio

Sabato 3 maggio l'associazione di volontariato Stella del mare, insieme alla Casa circondariale di Pescara e al Csv Abruzzo Ets (Centro servizi per il volontariato), con il patrocinio del Comune di Pescara, organizza la Colletta del libro - regala un libro, doni una vita.

Ai cittadini verrà chiesto di acquistare uno o più libri e poi donarli all'uscita delle librerie convenzionate. Tutti i volumi raccolti sono destinati ai detenuti del carcere o a minori in affido. Non verranno ritirati libri usati. Le librerie coinvolte sono:

Pescara: Libreria San Paolo (corso Vittorio Emanuele), Feltrinelli (via Milano), Ubik (via Firenze): Spoltore: Giunti al Punto (Centro commerciale Arca); Montesilvano: On the road (galleria Europa); o altre librerie che esporranno la locandina della Colletta del Libro.