Aperte le iscrizioni ai nidi comunali, c'Ã¨ tempo fino al 2 giugno

"Da oggi e fino al 2 giugno è possibile presentare le domande di iscrizione ai nidi d'infanzia comunali, per l'anno scolastico 2025/2026". L'annuncio arriva dall'assessore Valeria Toppetti (foto), che illustra tutti i dettagli. Il via libera all'iscrizione avverrà all'esito della riammissione dei bambini che già frequentano i nidi comunali. Possono essere iscritti i bambini nati tra il 31 maggio 2025 e il primo settembre 2022, residenti a Pescara (la residenza riguarda il bambino e almeno un genitore) e le strutture sono le seguenti, coni relativi posti disponibili per le sezioni medi e grandi:

* nido d'infanzia "L'Aquilone" – via del Santuario, 176 – posti disponibili sez. medi 16 e sez. grandi 12;

•nido d'infanzia "Raggio di Sole" – via Colle Marino, 125/1 – posti disponibili sez. medi 16 e 7 grandi;

•nido d'infanzia "Il Bruco" – via Rigopiano, 90 – posti disponibili sez. piccoli 6, sez. medi 12 e sez. grandi 3;

•nido d'infanzia "Il Gabbiano"– via Cecco Angiolieri, 1 – posti disponibili sezione medi 16 e sezione grandi 4 ;

•nido d'infanzia "La Conchiglia" – via Vespucci, 2 – posti disponibili sezione piccoli 6, sezione medi 8 e sezione grandi 5;

•nido d'infanzia "La Mimosa" – via Benedetto Croce, 98 – posti disponibili sezione medi 20 e sezione grandi 6;

•nido d'infanzia "Cipì'" – via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 54 – posti disponibili sezione piccoli 8, sezione medi 17 e sezione grandi 11.

Le domande di ammissione dei bambini non residenti possono essere accolte a condizione che siano integralmente soddisfatte le richiesta dei residenti. Hanno priorità assoluta, secondo quanto disposto dal regolamento dei nidi:

- i bambini e le bambine segnalate dai Servizi Sociali in affidamento familiare ed etero familiare non per-adottivo;

- I bambini e le bambine segnalate dai Servizi Sociali con richiesta di inserimento con procedura d'urgenza;

- I figli riconosciuti da un solo genitore oppure organi, anche di un solo genitore.

Per gli altri bambini e bambine sarà redatta una graduatoria per ogni nido e fascia di età, secondo i criteri previsti dal vigente regolamento. Nel rispetto della legge regionale 26/2018, le condizioni riservate ai residenti del Comune di Pescara saranno estese automaticamente anche ai residenti dei comuni di Montesilvano e Spoltore dalla data di decorrenza dell'istituzione del Comune della "Nuova Pescara".

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate telematicamente dal genitore/tutore/affidatario dei bambini. Nella sezione "Servizi on-line- Servizi Scolastici- Asili Nido" del sito del Comune (http://www.comune.pescara.it). è possibile presentare l'istanza previa autenticazione con lo Spid. L'Ufficio Asili Nido è a disposizione per ogni chiarimento e risponde al numero di telefono 085 4283753.

L'assessore Toppetti sottolinea l'importanza dei nidi d'infanzia parlando del compito delicatissimo che svolgono, cioè quello di "garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni e di sostenere le famiglie e i genitori nel loro ruolo educativo. I nidi costituiscono fonti di apprendimento in un sistema di relazioni, dove emozioni e cognizione si intrecciano per favorire lo sviluppo psico-fisico dei piccoli che imparano, per l'appunto, a conoscere e gestire le emozioni fondamentali e primarie (collera, disgusto, felicità, sorpresa, paura e tristezza) attraverso progetti e protocolli studiati appositamente. In un nido si possono fare le esperienze di cui i più piccoli hanno bisogno per cui queste strutture rappresentano un prezioso servizio educativo per la crescita offrendo nello stesso tempo alle famiglie la possibilità di conciliare in modo più efficace le necessità lavorative con la cura dei figli. Nei nidi comunali, che accolgono circa 300 bambine e bambini, sono centrali le routine di accudimento, momento educativo privilegiato per sostenere la crescita e lo sviluppo psicofisico dei bambini, il loro senso di sicurezza, le abilità cognitive e di linguaggio".

L'assessore Toppetti ringrazia "le educatrici, esperte ed estremamente professionali, che si aggiornano costantemente per garantire l'assistenza basilare e per offrire ai bimbi l'affetto educativo indispensabile che passa per contatto fisico, carezze, coccole, conforto, ammirazione, gioia, tenerezza, pazienza, tempo, compagnia, approvazione".

Questo il link per leggere l'avviso: https://www.comune.pescara.it/node/10967