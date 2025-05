Al Museo delle Genti d’Abruzzo “Varie narrazioni ed altre cromie”

Verrà inaugurata domenica 11 maggio alle ore 18.30, nel Museo delle Genti d’Abruzzo a Pescara, la mostra “Varie narrazioni ed altre cromie”. L’arte italiana tra figura ed astrazione, a cura del critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone con la direzione artistica di Ivan Antonio Giampietro. La mostra resterà aperta fino all’8 giugno con il patrocinio del Comune di Pescara. “Si tratta - sottolinea Pasqualone - di un evento unico che porta a Pescara artisti del calibro di Cascella, Emblema, Faccincani, Finzi, Guttuso, Kostabi, Lodola, Morlotti, Nespolo, Pagliacci, Pedretti, Pericoli, Rotella, Sassu, Schifano, Sughi, Vespasiani, con l’intento, come dice il titolo che ho scelto per la mostra, di indagare il ruolo dell’artista e dell’arte tra varie narrazioni ed altre cromie.

La possente biografia esistenziale e culturale, la capacità di veicolare attraverso i colori le emozioni, l’universo simbolico sedimentato negli studi, una lunga serie di correlativi oggettivi- scrive Pasqualone nel catalogo allestito per l’occasione - sono la cifra stilistica di questa proposta artistica, che mai testimonia una visione disincantata del mondo, della storia e della realtà, che mai contempla il mondo senza lasciarsi irretire dalle sue brutture e che sempre sublima in arte la sofferenza ed il dolore del quotidiano, fino a raschiare il barile delle sedimentazioni psichiche, di sviscerare i pensieri dell’anima, che assumono mille volti e che si trasformano in inquietudini degli attimi e dei frammenti, macinano le ore delle ansie e delle paure, con il testo artistico diviene impalcatura ermeneutica”.