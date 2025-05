Torna “Abruzzo attrattivo dipende da noi”, il flash mob diffuso promosso dalla rete di operatori turistici e professionisti

Torna anche quest'anno “Abruzzo attrattivo dipende da noi”, il flash mob diffuso promosso dalla rete di operatori turistici e professionisti di Feder P.A.T.E. Abruzzo Attrattivo: un’iniziativa simbolica che attraversa tutta la regione per lanciare un messaggio forte e condiviso sul tema dell’emergenza ambientale. Un appuntamento che, anno dopo anno, coinvolge il mondo del turismo e la cittadinanza attiva in una riflessione concreta e partecipata.

"Venerdì 16 maggio dedichiamo un’ora all’Abruzzo. Chiunque voglia contribuire può partecipare semplicemente prendendosi cura di un luogo a cui tiene: un parco, una spiaggia, un sentiero, un angolo del proprio paese. Un piccolo gesto per un grande messaggio. Invitiamo in particolare tutte le scuole abruzzesi e i loro studenti a partecipare attivamente: un’occasione educativa e coinvolgente per vivere il territorio, riflettere sui temi della sostenibilità e sentirsi parte di un cambiamento positivo. Ogni classe, gruppo o singolo studente può scegliere un luogo da valorizzare e raccontare il proprio impegno", si legge in una nota.

Sarà possibile condividere la propria esperienza con foto, video o dirette social, taggando 'Abruzzo Attrattivo' e usando l’hashtag ufficiale: Facebook: Abruzzo Attrattivo, Instagram: @abruzzo_attrattivo, Hashtag: #abruzzoattrattivodipendedanoi. “Insieme possiamo fare la differenza! Unisciti, partecipa, racconta il tuo impegno per l’ambiente e il nostro territorio. Ogni gesto conta. Ogni voce è importante”. Iniziativa promossa da Confesercenti Abruzzo, Confesercenti Pescara, Confesercenti Provinciale Pescara, Anci Abruzzo, Anci Giovani Abruzzo e Visit Abruzzo.