Il Lunedì del Delfino

Dopodomani anche per il Delfino avranno inizio i tanto attesi play off. Lo scoppiettante primo turno disputato ieri sera ha decretato il primo, si spera non ultimo, avversario dei biancazzurri, ovvero gli outsider della Pianese di Piancastagnaio in provincia di Siena. I toscani hanno strappato il biglietto buono andando a sconfiggere il Pineto a casa sua, scongiurando così l’ennesimo, pericoloso, derby stagionale.

In verità ad una manciata di secondi dal termine sembrava cosa fatta per un'altra formazione toscana scendere in riva all’Adriatico a sfidare il Pescara, ovvero il Pontedera, ma la Vis Pesaro all’ultimissimo assalto ha trovato il pareggio qualificazione, mandando definitivamente a casa gli avversari.

I due confronti diretti stagionali hanno visto prevalere la squadra di casa con il minimo scarto in entrambi i casi. 2-1 per il Delfino all’andata, con i toscani che erano andati in vantaggio al primo minuto, rimontati poi da Ferraris e da un’autorete a tempo ampiamente scaduto: si trattava del periodo d’oro iniziale per la squadra di Baldini. Emozionante 3-2 per la Pianese nella gara di ritorno, con Bentivegna e Dagasso che avevano recuperato nella ripresa l’uno-due dei padroni di casa del primo tempo, ma stavolta il finale, mancava solo un minuto al novantesimo, avrebbe poi premiato i toscani.

Insomma non sarà, sulla carta, una sfida semplice, come ad ogni modo non lo sarà mai da qui alla fine, però l’innegabile vantaggio della gara secca in casa con il doppio risultato a favore, pone Brosco e compagni come favoriti.

Al di là del doveroso risultato, almeno un pareggio, favorevole, sarà fondamentale testare il reale stato di forma del Pescara, se, come sembra, Baldini e lo staff tecnico, una volta presa coscienza che Entella e Ternana erano fuori portata, hanno impostato la preparazione in funzione di questo rush finale. Bisognerà anche fare molta attenzione a non commettere azioni pericolose, con il rischio di restare in inferiorità numerica. Nervi saldi e preparazione atletica, quindi, faranno la differenza da qui all’eventuale finale.

Se, incrociando le dita, tutto andrà come ci si augura, già domenica prossima si tornerà in campo per l’andata del terzo turno: in bocca al lupo biancazzurri.