Fondazione Genti d'Abruzzo: programma per il Maggio dei libri

Anche quest’anno la Fondazione Genti d’Abruzzo partecipa al Maggio dei Libri, la campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura, con una rassegna ricca di appuntamenti pensati per coinvolgere tutte le età, dai più piccoli ai lettori adulti. Le attività si svolgeranno presso il Museo delle Genti d’Abruzzo e il Museo Civico Basilio Cascella, luoghi simbolo della cultura regionale.

“Il libro è uno strumento potentissimo per costruire ponti tra generazioni, territori e culture - sottolinea il presidente della Fondazione Genti d’Abruzzo, Luigi Di Alberti - Con questa rassegna vogliamo offrire esperienze coinvolgenti, accessibili e formative per ogni fascia d’età. Siamo convinti che promuovere la lettura in contesti museali possa accendere nuove curiosità e rafforzare il legame con le nostre radici. Il Maggio dei Libri è un’occasione preziosa per ricordare che la cultura è un diritto e una gioia per tutti”.

Gli appuntamenti, con attività pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in percorsi partecipati tra libri, arte e storia, prenderanno il via sabato 10 maggio. Il pomeriggio si apre con "Storie in casa", letture animate e partecipate pensate per i bambini da 0 a 5 anni, che si terranno al Museo delle Genti d’Abruzzo dalle 16:30 alle 17:30. L'attività ha un costo di 10 euro, comprensivo del biglietto d’ingresso per un genitore accompagnatore e della partecipazione alla proposta didattica.

Contemporaneamente, presso il Museo Civico Basilio Cascella, si terrà "Caro amico ti scrivo dall’Abruzzo dell’Ottocento", una visita con letture partecipate rivolta a un pubblico dai 6 anni. L’evento, in programma dalle 16:30 alle 18, ha un costo di 10 euro, comprensivo del biglietto d’ingresso e dell’attività. Lunedì 12 maggio è in programma una visita guidata alla Biblioteca del Museo delle Genti d’Abruzzo, dal titolo "Libri antichi ma non solo: la Biblioteca del Museo delle Genti d’Abruzzo e i suoi servizi". L’attività, consigliata a partire dai 14 anni, si svolgerà dalle 16 alle 17 ed è a ingresso gratuito, previa prenotazione.

Domenica 18 maggio tornano le letture animate "Storie in casa per i più piccoli", sempre al Museo delle Genti d’Abruzzo, dalle 16:30 alle 17:30, con le stesse modalità del primo appuntamento. In parallelo, al Museo Civico Basilio Cascella, si terrà "L’arte racconta… alla scoperta dei Cascella", una visita interattiva dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni. Anche questa attività si svolgerà dalle 16:30 alle 18:00 e ha un costo di 10 euro, comprensivo del biglietto d’ingresso e dell’attività didattica. Lunedì 19 maggio si replica la visita alla biblioteca del Museo delle Genti d’Abruzzo con lo stesso format del 12 maggio.

L’appuntamento è sempre dalle 16 alle 17, con ingresso gratuito su prenotazione. Sabato 31 maggio chiude la rassegna "Abruzzo magico fra arte e letteratura", una visita con letture partecipate rivolta a un pubblico dai 14 anni in su. L’evento si svolgerà al Museo Civico Basilio Cascella dalle 16:30 alle 18:30. Il costo è di 10 euro, comprensivo del biglietto d’ingresso e della partecipazione all’attività. Tutte le attività sono a numero chiuso e si consiglia la prenotazione. Le tariffe indicate includono il biglietto di ingresso, i materiali e la partecipazione alle attività didattiche. Per i bambini della fascia 0-5 anni, la presenza di un genitore è necessaria fino ai 3 anni e facoltativa per i 4 e 5 anni.