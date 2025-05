Raccolta dei rifiuti porta a porta, giovedì 8 maggio un consiglio straordinario

Giovedì 8 maggio alle ore 15.30 si terrà il consiglio comunale straordinario sul sistema di raccolta dei rifiuti cosiddetto "porta a porta". Sull'argomento interviene l'associazione Insieme per Pescara, che in una nota scrive:

“Nel ribadire ancora una volta che siamo ben felici di contribuire al bene dell'ambiente differenziando il conferimento dei rifiuti siamo altrettanto fermamente convinti che questo sistema adottato su zone ad alta densità abitativa non può essere che fallimentare. Purtroppo gli effetti di questo fallimento sono quotidianamente sotto gli occhi (e i nasi) di tutti noi".

L'associazione invita, pertanto, “tutti coloro che condividono questa posizione e subiscono i disagi di un'amministrazione incapace di ammettere i propri errori” a presenziare a “questo importante momento di democrazia” affinché "anche la presenza possa far percepire il disagio e le difficoltà che scelte scellerate stanno imponendo a tutti i cittadini in particolar modo a categorie particolarmente deboli quali anziani, malati, e disabili. Per non parlare inoltre di commercianti, marinai, lavoratori fuori sede etc.! È arrivato il momento di dire basta... è giunto il momento di partecipare”.