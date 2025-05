Torna il Premio “Lector in Terra Lecti”, Lettomanoppello celebra la lettura

Dopo il successo della scorsa edizione, torna a Lettomanoppello il Premio “Lector in Terra Lecti. Quintino Festival dei Lettori”, in programma per sabato 6 settembre nella suggestiva cornice di piazza Umberto I. L’evento, promosso dall’Officina delle idee, dalla Fondazione Palazzo De Sanctis Aps, dall’associazione Pietrara Conviviale Odv, dalla Fondazione Europa Prossima e dall’Associazione Woo Aps, rende omaggio alla memoria di Quintino D’Alfonso fu Francesco, uomo di pensiero e di impegno civile. Finalità del premio è promuovere e valorizzare la lettura come atto collettivo, rendendo i lettori parte attiva del processo. Ai Lectores dunque il compito di interpretare in pubblico un’opera letteraria legata a un tema comune, che quest’anno è l’omaggio all’Ottantesimo della Liberazione, con autori come Calvino, Fenoglio, Cassola e Strada.

Parole, immagini, musica, performance e ogni altra forma artistica saranno i mezzi con cui i partecipanti presenteranno il libro di fronte a una giuria di esperti del mondo culturale tra cui la professoressa Ilaria Filograsso, docente di pedagogia all'Università D'Annunzio; Giulia Alberico, scrittrice; Valeria Di Felice, editrice; l'ispettore Giuliano Bocchia; il professor Francesco Berardi, docente di latino all'Università D'Annunzio; la professoressa Maria Pia Falcone, Presidente della sezione di Francavilla della Società Filosofica Italiana e il dottor Fabrizio Masciangioli, giornalista.