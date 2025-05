Lega: torna ‘AscoltiAmo Pescara’, un weekend di ascolto e confronto con i cittadini in piazza

Oggi e domani, dalle ore 16 alle ore 19, in piazza Sacro Cuore torna l’iniziativa ‘AscoltiAmo Pescara’, organizzata dalla Lega. Amministratori comunali e coordinatori del partito saranno presenti con un gazebo per raccogliere opinioni, suggerimenti e confrontarsi direttamente con i cittadini su criticità, proposte e opportunità per il futuro del territorio.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo di Città. Presenti Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo; Emanuele Evangelista, segretario provinciale Lega Pescara; Armando Foschi, vice coordinatore provinciale; Marco Di Giacomo, coordinatore cittadino; Maria Luigia Montopolino, capogruppo Lega al Comune di Pescara; Ida Sciarra, responsabile organizzativo provinciale del partito.

“Invitiamo tutte le persone a partecipare. Iniziative come questa sono fondamentali per ascoltare direttamente i cittadini e raccogliere esigenze reali, accorciando la distanza tra politica e territorio. Le ripeteremo anche nelle prossime settimane”, sottolinea Di Giacomo. “È nelle piazze e nei quartieri che si costruisce la buona politica. Questi momenti di ascolto ci permettono di raccogliere stimoli preziosi per orientare l’azione amministrativa su temi prioritari per i cittadini”, aggiunge D’Incecco. “Dalla sicurezza alla mobilità, dal commercio al decoro urbano: ci confronteremo con le persone su tutte le questioni che toccano la vita quotidiana, con l’impegno di trasformare le segnalazioni, come detto, in azioni concrete. Insomma, un confronto diretto e soprattutto utile per migliorare”, fanno presente Evangelista e Foschi. Sciarra, da parte sua, sottolinea che “dietro ogni gazebo c’è un lavoro organizzativo svolto con passione e spirito di servizio. Il nostro obiettivo è riportare la politica tra la gente, ascoltare davvero e dare voce ai territori”.

“Come capogruppo Lega in Comune - sottolinea Montopolino - porterò le istanze che emergeranno in Consiglio. La Commissione Sicurezza e Mobilità, che presiedo, e quella Sviluppo e Gestione del territorio e Piano regolatore del Verde, coordinata da Andrea Salvati, insieme all’assessorato Politiche sociali e Mobilità, guidato da Adelchi Sulpizio, saranno uno strumento operativo per tradurre le richieste dei cittadini in soluzioni reali”.