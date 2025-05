Fonderie Ars ospita il giornalista Fabio Iuliano a Francavilla al Mare

L'Associazione di Promozione Sociale Fonderie Ars ospita la presentazione di 'Lithium 24' (Ed. All Around) del giornalista e docente aquilano Fabio Iuliano, che dopo la tappa pescarese parlerà dello spaccato della vita di Simone, giovane giornalista e musicista che vive e lavora a Parigi e protagonista del suo lavoro, anche al pubblico della Biblioteca A. Russo di Francavilla al Mare sabato 31 maggio alle ore 17.30. Modera e legge Raffaella Simoncini.

"Immaginate di avere un vuoto di memoria di 24 ore. Di trovarvi, oggetto di un trattamento sanitario obbligatorio, in una città che amate profondamente, ma che non è la vostra". L'autore concentra la narrazione in 24 ore, in cui si susseguono incontri, ricordi, passioni e imprevisti. Simone è in ospedale e la sua confusione in testa lo costringe a ripercorrere i passi e le circostanze delle ultime 24 ore che lo hanno condotto lì.

"Ospitiamo con grande interesse il nuovo lavoro del giornalista Iuliano a Francavilla – anticipa Annalica Bates Casasanta, Presidente dell'associazione. - Dopo l'importante lavoro fatto grazie anche ad una rete di associazioni con il progetto Libridine, uno dei tasselli importanti delle nostre attività è sicuramente la lettura che intendiamo stimolare attraverso appuntamenti di valore come quello ospiteremo in biblioteca. Abbiamo scelto questo libro per la sua grande attualità, ma anche per l'estrema bellezza del messaggio che l'autore vuole diffondere e che non ha nulla di scontato. Inoltre Iuliano porta con sè sempre il suo grande amore per la musica che riesce al meglio a veicolare emozioni".

Iuliano sceglie come ambientazione la Parigi del 2002, una città che riflette un senso di smarrimento avvertito in maniera diffusa, anche a causa della minaccia del terrorismo, amplificata in tutto l'Occidente dopo l'11 settembre. Nelle geometrie del ricordo, Simone si muove con impazienza e velocità in preda a dubbi e paranoie, guardando a ogni contatto con diffidenza, temendo continuamente di essere bersaglio del prossimo.

Attraverso una narrazione veloce e caotica che ricorda la frenesia di una composizione rock, Iuliano racconta del viaggio del protagonista a ritroso nelle 24 ore per cercare una spiegazione alle sue azioni e, al tempo stesso, afferrare il significato dei suoi pensieri. Simone si perde tra le strade sconosciute della città così come nei labirinti dentro sé, tra paura e desiderio. Il fil rouge che lega l'esperienza del protagonista è il continuo riferimento al rock'n'roll: citazioni musicali e motivetti canticchiati scandiscono i tempi del racconto. Il libro si chiude con un codice Qr per ascoltare 'Paris Lithium', la playlist creata dall'autore per completare la lettura con un'esperienza immersiva.

Lo psichiatra e professore emerito dell’Università dell’Aquila, Massimo Casacchia, a proposito di questo nuovo lavoro di Iuliano ha dichiarato: “Questo libro affronta temi come ossessioni, interpretazioni distorte della realtà, paranoie e disturbi mentali, mostrando tutto dal punto di vista di chi ne è colpito. Il protagonista parla in prima persona, e questa è una prospettiva particolarmente interessante". L'ingresso è libero. La Biblioteca Russo si trova a piazza San Domenico 1, a Francavilla al Mare.