“L'essere non è una sua immagine” allo Spazio Matta

Martedì 27 maggio, a partire dalle ore 21 nello Spazio Matta in via Gran Sasso 57, sarà presentata la performance “L’essere è non una sua immagine”, ideata durante il laboratorio di pedagogia teatrale e artistica “L’Arte della Performance”, condotto da Cam Lecce e Jörg Grünert, un’attività prevista nel progetto Spazio Matta - Attività didattiche, promosso dagli Artisti per il Matta in collaborazione con l’Associazione Deposito Dei Segni ETS.

“L’essere è non una sua immagine” è un viaggio corale che attraversa dimensioni espressive istintive e intenzionali tra risonanze ed approcci astratti, concettuali, espressionisti, mimici. Il processo creativo, nella sua circolarità, ha dedicato parallelamente un tempo all’ascolto nell’atelier di parole, sviluppato intorno al testo de ‘il minotauro’ di Dürrenmatt.

Sono stati interrogati ed attualizzati temi e domande sull’essere umano tra desideri, paure, sentimenti, istintività del mostruoso e controllo della ragione, emozioni al limite della conoscenza, incombenza e minaccia del luogo, dello spazio, dell’habitat sulla possibilità di costruzione di identità al di là delle maschere sociali della vita quotidiana. Durante il processo creativo ci si è avvalsi degli stilemi della performance artistica e tecniche multimediali in una fluida interattività di linguaggi. Ingresso gratuito.