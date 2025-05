Parco Michetti chiuso, Giampietro (Pd): “Il Comune acquisisca l'area dalla Provincia”

"In una fase con parchi senza giochi, vedere un parco chiuso a chiave è inaccettabile. Il Comune di Pescara risponda alla Provincia, acquisisca il Parco Michetti e dia alla città una nuova area verde funzionante e fruibile". L'appello arriva da Piero Giampietro, capogruppo del Pd in Consiglio comunale e consigliere provinciale, relativamente al Parco Michetti, area verde di proprietà della Provincia di Pescara a due passi dal palazzo Quadrifoglio, chiuso ormai da troppo tempo.

"Una piccola area verde che la Provincia, sempre più a corto di risorse e personale, non riesce più a gestire - ricorda Giampietro - tanto da aver spinto la stessa Provincia a proporre al Comune di assumerne la gestione per garantire apertura e fruizione. Una proposta da sostenere, perché gran parte dei parchi del Comune oggi è priva di giochi, e il centro della città oggi soffre per gli inaccettabili ritardi sul parco di Villa de Riseis ieri denunciati anche dal circolo territoriale del Pd di Castellamare. In queste condizioni, ridare vita al Parco Michetti vorrebbe dire ridare uno spazio verde ad un quartiere che ne è quasi del tutto privo. La proposta della Provincia è del 24 marzo: è il momento che il Comune ne prenda atto e riapra l'area".