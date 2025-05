Fa tappa in città la pedalata del messaggio

Ieri, 25 maggio, ha fatto tappa a Pescara la Pedalata del Messaggio una manifestazione di solidarietà che sta attraversando diverse città italiane. Ad accogliere la carovana delle due ruote l'assessore al Comune di Pescara Massimiliano Pignoli.

"Ho accolto a nome dell'amministrazione comunale la carovana della pedalata del messaggio che ha voluto portare il suo carico di speranza anche nella nostra città. Fin da subito la missione è stata quella di coadiuvare lo sport al sociale, in quanto lo sport è visto come mezzo di inclusione e trasmissione dei valori e ideali. È questa - ha spiegato Pignoli - la vera missione dello sport come modello di inclusività, speranza e valori positivi. Basata su questi presupposti, queste iniziative realizzate, programmate e da realizzare sempre senza scopo di lucro, hanno anche il merito di garantire la partecipazione, la crescita di autostima e migliorare insieme la convivenza fra le persone. Quest'anno, come lo scorso, l'associazione ha deciso di dedicare l'annuale Pedalata del messaggio alla sensibilizzazione e la raccolta fondi in favore della ricerca sulla sclerosi multipla e il sostegno alle sezioni dell'Aism".