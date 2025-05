A Spoltore si accende il dibattito sulla Nuova Pescara

Con "Tre cuori, un'anima sola", canzone scritta dal musicista Simone Pavone e copertina di Giulio Gennari, si aprirà venerdì 30 maggio alle ore 18, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore, il dibattito pubblico dedicato alla "Nuova Pescara" e che ora, appunto, ha anche un inno.

L'appuntamento, organizzato dal Comitato Spoltore per la Nuova Pescara vede la partecipazione di figure istituzionali dei tre comuni coinvolti ossia Pescara, Montesilvano e Spoltore, e regionali favorevoli e non al progetto di fusione; scopo dell'appuntamento è quello di intavolare un dialogo costruttivo e come spiega il presidente del Comitato spoltorese pro Nuova Pescara, Marco Di Marzio: "Abbiamo organizzato questo appuntamento senza tener conto di partiti politici, a noi interessa aprire le porte ad un dibattito sereno ma chiaro senza etichette. Estendo l'invito anche ad altri amministratori, e non solo, che vogliano partecipare oltre che ai cittadini che sicuramente hanno bisogno di risposte".

All'incontro parteciperanno anche l'onorevole Luciano D'Alfonso, e il vice presidente della Regione Abruzzo, Antonio Blasioli; a fornire dati e motivazioni sulla necessità di portare a compimento il progetto ci sarà Carlo Costantini, ideatore del progetto Nuova Pescara, e consigliere del Comune di Pescara.

Non mancheranno inoltre i rappresentanti delle istituzioni locali: la sindaca di Spoltore, Chiara Trulli, e Paolo Cilli, vicesindaco per il Comune di Montesilvano. Inoltre saranno presenti Claudio Croce, vice presidente del Consiglio Comunale di Pescara, i consiglieri comunali di Pescara, Massimiliano Di Pillo, Paolo Sola e Marcello Antonelli, il presidente del Consiglio Comunale di Spoltore, Lucio Matricciani, e la vice presidente Agnese Ranghelli. L'evento sarà moderato dalla giornalista Alessandra Renzetti.