Annalisa Potenza e Patrizia Splendiani presentano i loro libri alla Mondadori

Un pomeriggio all’insegna delle emozioni e dell’amicizia è la cornice in cui si inserisce la presentazione delle sillogi poetiche di Annalisa Potenza “Una nuova visione: un viaggio nei sentimenti e nelle emozioni” (Drakon edizioni) e di Patrizia Splendiani “Io sono – aforismario e poesie alchemico - trasmutative” (Drakon edizioni).

L’evento avrà luogo venerdì 30 maggio alle ore 17.15 nella libreria Mondadori. Moderano e dialogano con le autrici Alessandro De Cerchio, Rossella Caldarale, Francesca Di Giuseppe, Giulia Di Giampaolo e Mara Motta. Leggono le poesie Miriam Giuliani, Mara Motta, Manuela Di Dalmazi, Roberta Vianale, Laura Mancini, Mariarosa Viglietti, Alessandro De Cerchio e Nicolina Galassi. Intermezzi musicali a cura di Claudio Spinosa, in arte SantoClaus BaronNoir e di Patrizia Splendiani. Mostra fotografica dell’artista Rossella Caldarale.

Le autrici parleranno di consapevolezza, crescita interiore, conoscenza di sè ed intelligenza emotiva. In particolare, Annalisa Potenza nella sua silloge “Una nuova visione: un viaggio nei sentimenti e nelle emozioni” (Drakon edizioni), tratterà il tema della Educazione all’intelligenza emotiva nelle scuole e nella società e accennerà ai progetti che sta predisponendo insieme ai colleghi di scuola e agli amici del movimento culturale che ha fondato “Creazionismo per una nuova era”. Patrizia Splendiani, con la sua silloge poetica “Io sono” – aforismario e poesie alchemico - trasmutative” (Drakon edizioni), si soffermerà sull’importanza della consapevolezza, della conoscenza di sé e della crescita interiore. L’artista Rossella Caldarale ci condurrà, attraverso le sue opere fotografiche, in un viaggio introspettivo intessuto di emozioni e di ascolto interiore. Un incontro culturale che si colora di condivisione e benessere.