Rosciano: truffano un'anziana per quasi 7.000 euro, arrestati prima di fuggire in autostrada

Due giovani della provincia di Napoli, un 21enne e una 18enne, sono stati arrestati dai carabinieri di Miglianico poche ore dopo aver truffato una donna anziana a Rosciano. I due le avevano portato via denaro e oggetti d'oro per circa 6.800 euro che avevano prelevato a casa sua e che sarebbero dovuti servire a un uomo che, poco prima, aveva telefonato alla vittima spacciandosi per il nipote e bisognoso del denaro per pagare alcuni debiti con il fisco, denaro ma anche oggetti d'oro.

Dopo la denuncia presentata dall'anziana ai carabinieri, che si è resa conto di essere stata raggirata, sono state attivate le ricerche e i due giovani sono stati rintracciati mentre a bordo di un'auto presa a noleggio e dotata di Gps, si apprestavano a prendere l'autostrada A14 all'altezza del casello di Pescara sud a Francavilla al Mare. E sono stati arrestati per truffa aggravata. Gli oggetti d'oro e i soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Il giudice del Tribunale di Chieti, Maurizio Sacco, ha convalidato l'arresto dei due giovani e ha disposto per entrambi l'obbligo di dimora.