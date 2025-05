A Francavilla al Mare l'Adriatic Film Festival 2025: ecco il programma

Adriatic Film Festival, Festival Internazionale del Cinema Indipendente, arriva alla sua ottava edizione. Cinque giorni di proiezioni gratuite con sessioni pomeridiane, film serali con ospiti registi, attori e sceneggiatori e incontri con il pubblico durante i quali verranno presentati cortometraggi, documentari e film provenienti da tutto il mondo. Un’esperienza totale rivolta al pubblico della settima arte, che si pone l’ambizioso obiettivo di portare il cinema indipendente nella società.

Le parole del direttore artistico Guido Casale: "La grande novità di questa edizione è il primo co- production forum legato ai professionisti del cinema nazionale ed europeo che giungeranno in riva all’adriatico per promuovere la nascita di nuove sinergie produttive che coinvolgano la nostra regione Abruzzo. L’internazionalizzazione del festival rappresenta un’importante leva strategica per accrescere la rilevanza culturale e la visibilità del nostro territorio a livello globale, contribuendo a rafforzare il dialogo culturale tra nazioni e a valorizzare le diversità".

L’evento si svolgerà a Francavilla al Mare dal 4 all'8 giugno nell’Auditorium Sirena. L’accesso a tutte le proiezioni è gratuito. Nella serata di domenica 9 giugno verranno consegnati gli Adriatic Awards, per un Cash Prize totale di 5.000 €, che saranno assegnati alle seguenti categorie: Corti Italia, Corti Internazionali, Documentari, Animazione, Corti Scuola, Miglior Regia, Miglior Fotografia e premio miglior Poster.

Confermati gli appuntamenti dedicati ai nostri partner internazionali con l’Edinburgh Short Film Festival, Miraban e il festival galiziano Ficbueu presenti con una selezione dei loro migliori lavori, il festival inoltre si arricchisce di ulteriori spazi visivi attraverso le nuove collaborazioni internazionali che guardano ai balcani: Busho (Budapest Short film Festival), il Balkans beyond the borders (Festival itinerante dei balcani), Basta Film Festival (Serbia), Drim short film festival (Macedonia) e il Korca film festival (Albania). Mercoledì 4 Giugno, la serata sarà dedicata allo spazio Abruzzo, nella quale verranno proiettati i migliori lavori audiovisivi girati da registi abruzzesi, arricchita dalla presenza dalla talentuosa attrice pescarese Lucrezia Guidone . Giovedì 5 giugno il regista Marco Gianfreda e l’attrice Cristiana Dell’Anna presenteranno il film opera prima Tre regole infallibili.

Venerdì 6 ospite sarà l’attrice Sara Serraiocco che introdurrà l’emozionante film in selezione ‘Sulla terra leggeri’. La giornata di sabato 7 giugno sarà ricca di eventi: a partire dal matinée “Colazione coi corti” moderato da Gisella Orsini e Giacomo Cecchinelli, nel pomeriggio le proiezioni dei migliori corti e documentari internazionali e infine in serata alle ore 21 l’attrice Laura Morante incontrerà il pubblico ripercorrendo le tappe della sua straordinaria carriera e dopo aver ricevuto l’Adriatic Career Award, firmerà le copie del suo ultimo libro ‘Brividi immorali’.

A seguire l’evento speciale in collaborazione con la piattaforma digitale Mubi: proiezione del film opera prima in concorso ‘Hot Milk’, recentemente selezionato alla Berlinale 2025. Il pomeriggio di domenica 8 Giugno, alle ore 17,30, si apre con la proiezione del film ‘ Nonostante’ e la partecipazione straordinaria del regista e attore Valerio Mastandrea. A seguire, alle 19,30, come di consueto la premiazione delle migliori opere selezionate e a chiudere la giornata la proiezione del documentario ‘Mario Verdone, il critico viaggiatore’ presentato dal regista Luca Verdone.

In parallelo rispetto alle proiezioni, ogni giorno il foyer dell’auditorium sarà protagonista di talk di profilo istituzionale, tra i quali l’incontro dedicato all’Abruzzo Film Commission, il co-production forum, evento che raccoglie professionisti nazionali ed internazionali del mondo del cinema e l’appuntamento cinema e letteratura con la presentazione del libro ‘Confessioni sul cinema’ del poeta e saggista Dante Marianacci. Moderatori dell’evento il critico cinematografico Francesco Di Brigida, firma de Il blog del Fatto quotidiano e la conduttrice Elena Di Bacco.