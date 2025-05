Consiglieri comunali del Pd espongono il sudario e la bandiera della Palestina sulla finestra del Comune

Il sudario, simbolo della mobilitazione dei cittadini italiani per chiedere lo stop delle violenze a Gaza, è da questa mattina esposto al Palazzo di Città, alla finestra del gruppo consiliare del Partito Democratico al Comune di Pescara, assieme alla bandiera della Palestina. Ad esporlo sono stati i consiglieri comunali del Pd Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti.

«Un gesto simbolico che migliaia di italiani stanno replicando in tutto il Paese – sottolineano – e che ora arriva anche sulla facciata del palazzo comunale. Chiederemo che il Comune aderisca, come tanti altri Comuni italiani, a questa mobilitazione, ma intanto abbiamo voluto dare un segnale perché bisogna alzare la voce per chiedere di fermare le violenze a Gaza».