Libri: Giulia Di Giampaolo presenta “Geografie del silenzio” a Collecorvino

Domenica 8 giugno alle ore 17.15, presso Villa Panta Rei a Collecorvino, si terrà la presentazione del libro “Geografie del silenzio” (Drakon edizioni) di Giulia Di Giampaolo. Presenta Gabriella delle Vedove. Modera Annalisa Potenza. Letture di Arianna Mattozzi. Meditazione sul silenzio a cura di Annalisa Potenza, che a tale proposito scrive: “Nel caos e rumore di una società in cui le persone stanno perdendo il contatto con se stesse e con gli altri, il libro di Giulia di Giampaolo ci conduce in un viaggio profondo alla riscoperta degli autentici valori che ci rendono umani e che solo nella voce del nostro silenzio interiore possiamo riscoprire. Racconti brevi e coinvolgenti in cui siamo accompagnati ad esplorare le diverse tipologie o “geografie del silenzio”, declinato nelle forme e caratteristiche che si manifestano nella vita di tutti i giorni”.

Poi Potenza aggiunge: “Ogni genere di silenzio racconta sfaccettature della persona, il colore di un sentimento o di una emozione, stati d’animo, sogni, obiettivi o situazioni piacevoli. Ma anche desideri insoddisfatti, delusioni, ferite interiori e parole inespresse. Sono elementi che caratterizzano e “mappano” la nostra esistenza e che acquisiscono un significato particolare nel momento in cui facciamo tacere la ragione e decidiamo di connetterci con un altro tipo di silenzio: quello del cuore. Dal cuore del silenzio, seme che nello sbocciare può farci imboccare vari percorsi che possono condurre ovunque, fino anche a perderci, è possibile arrivare a un silenzio più intimo, profondo e denso di significato: il silenzio del cuore. È proprio il nostro cuore il luogo al quale connetterci per ritrovare noi stessi, il nostro autentico essere. Il silenzio del cuore, cosmos che ci mette al riparo dal caos e dalla dissipazione e ci fa riscoprire l’autentico e vero amore”.